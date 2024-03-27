Что 'видит почти каждый' перед смертью: медсестра назвала единственную вещь

Медсестра хосписа Джули МакФадден, которая известна своей просветительской деятельность, рассказала о том, что "почти все" люди видят перед смертью.

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Что видит человек перед смертью - медсестра раскрыла значение видений / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Джули МакФадден, которая работает медсестрой в хосписе в Лос-Анджелесе, объяснила, что обычно видения, которые "видят почти все перед смертью" происходят примерно за месяц до того, как человек умирает, сообщает RSVPLive.

Выступая на подкасте Skeptic Metaphysician, Джули, которая также является автором книги "Ничего бояться", поделилась своим опытом помощи людям в последние минуты их жизни.

"Одна из главных вещей, которая случается почти с каждым человеком - это обычно примерно за месяц до смерти. Они начинают видеть людей, которые уже умерли. Это всегда люди, которые приносят им утешение, поэтому я говорю члены семьи, но только члены семьи, если у вас с ними хорошие отношения. Они увидят своих родителей, бабушек и дедушек, теть, дядь, друзей, двоюродных братьев и сестер и домашних животных", - сказала она. видео дня

Смотрите видео о том, что видят люди перед смертью:

Она объяснила, что эти видения часто являются видениями близких людей, которые уже умерли, чтобы поддержать их, говоря: "Я скоро приду за тобой, тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Мы будем здесь, рядом с тобой", - добавляет медсестра.

Джули отметила, что большинство людей, которые переживают это, имеют абсолютно ясную голову и не имеют галлюцинаций.

"Как медицинские работники, мы знаем, как выглядят галлюцинации, как выглядит бред, как выглядит гипоксия. Это не то же самое. Это очень разные вещи, которые происходят", - отметила она.

Что известно о Джули МакФадден Джули МакФадден - работает медсестрой уже 15 лет, имеет опыт работы в отделении интенсивной терапии, а теперь в хосписе/паллиативной помощи. О ней писали в Newsweek, USA today, The Atlantic, The Business Insider, Medscape, People, Buzz feed и других изданиях по всему миру. Джули увлечена идеей нормализации отношения к смерти через просветительскую работу среди широких слоев населения с помощью социальных сетей. Ее аккаунт в TikTok имеет 1,2 млн подписчиков, кроме того, ее профии есть на всех платформах социальных сетей (Instagram, Facebook и YouTube).

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