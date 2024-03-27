УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Парень-сантехник эффектно отомстил девушке после расставания

Сергей Кущ
27 марта 2024, 09:40
Девушка явно не ожидала такой подлости от бывшего.
Парень-сантехник сделал девушке "сюрприз" после расставания
Парень-сантехник сделал девушке "сюрприз" после расставания / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, reddit.com

Девушка не знает, смеяться ей или плакать, после того как ее бойфренд-сантехник отомстил ей после их разрыва.

Она решила разорвать отношения со своим парнем, потому что он "не платит за работу" и "отказывается давать чаевые обслуживающему персоналу" - обе эти черты она не хочет видеть в своем избраннике, написала она на Reddit.

Что такое reddit?

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

видео дня

Вскоре после их разрыва она находилась в спальне, пока он собирал вещи, чтобы покинуть их общий дом. Но в итоге она заснула, а когда проснулась, обнаружила, что ее унитаз пропал.

"Вчера я рассталась со своим парнем. Я заснула, пока он собирал вещи, и он украл мой унитаз. Он лицензированный сантехник, так что знал, что делает. Не буду врать, я тоже смеялась над этим. Каждое расставание становится все интереснее и интереснее", - поделилась девушка.

Парень украл унитаз у своей девушки
Парень украл унитаз у своей девушки / Фото: reddit.com

"Он самый дешевый ублюдок, которого я когда-либо встречала. Он отказывается давать чаевые в ресторанах, потому что так принято в Японии (по его словам), и не платил за электричество все время, пока мы жили вместе", - рассказала о нем девушка.

Не имея в доме другого туалета, она была вынуждена бегать в соседний магазин каждый раз, когда ей требовалось облегчиться.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Reddit интересные новости
Реклама

Главное за день

"Не все страны понимают, что действовать надо срочно": в МИД Швеции сказали, как остановить РФ

"Не все страны понимают, что действовать надо срочно": в МИД Швеции сказали, как остановить РФ

12:00 Украина
Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь

12:00 Интервью
Угроза наступления РФ на Харьков: генерал ВСУ оценил ситуацию на границе

Угроза наступления РФ на Харьков: генерал ВСУ оценил ситуацию на границе

11:34 Украина
Все главные новости

Популярное

«Вмазала сестре-предательнице»: сестра Королевой вышла с флагом Украины 9706

"Вмазала сестре-предательнице": сестра Королевой вышла с флагом Украины

Путин выбрал новую цель: под угрозой город-миллионник – инсайд из Кремля 8085

Путин выбрал новую цель: под угрозой город-миллионник – инсайд из Кремля

Гороскоп Таро на апрель 2024: Весам - везение, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - прибыль 7180

Гороскоп Таро на апрель 2024: Весам - везение, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - прибыль

В СМИ «слили» настроения Кремля по бойне в Крокусе : Захарова устроила вой 3050

В СМИ "слили" настроения Кремля по бойне в "Крокусе": Захарова устроила вой

Последние новости

12:00

"Не все страны понимают, что действовать надо срочно": в МИД Швеции сказали, как остановить РФ

12:00

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь

11:51

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

11:34

Угроза наступления РФ на Харьков: генерал ВСУ оценил ситуацию на границе

10:53

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Козлам - обман, Змеям - перемены в судьбе

Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с СелезневымЧто задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с Селезневым
10:50

Астролог назвал самые опасные дни апреля: "Есть угроза смертей"Видео

10:38

"Не поощряем и не поддерживаем": в США удивили позицией насчет ударов по НПЗ РФ

10:30

Когда не стоит игнорировать воздушную тревогу: замминистра назвал опасный день

10:11

"Отдала все, что было": предательница Лолита на грани нищеты

Реклама
10:05

Долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки: чем опасна ракета "Циркон"

09:57

Не для наступления: в ISW назвали причину создания в РФ военных резервов

09:53

"Действует как разъяренный террорист": эксперт рассказал об изменении тактики ударов РФ

09:46

"Процедура началась": Алла Пугачева пополнит список иноагентов в РФ

09:40

Парень-сантехник эффектно отомстил девушке после расставания

09:40

Гороскоп на завтра 28 марта 2024: Девам - прибыль, Тельцам - полезное знакомство

09:09

Церковный праздник 28 марта: что запрещено делать на преподобного Илариона

08:53

Байден назвал Путина "мясником" и сказал, как защитить Украину

08:40

Лукашенко "подорвал" ложь Путина о причастности Украины к теракту – ISW

08:10

Ракетные обстрелы участятся: к чему готовиться украинцаммнение

07:51

ВСУ вернули позиции возле Синьковки: в ISW рассказали, как изменилась ситуация на фронте

Реклама
07:35

Только люди с орлиным зрением смогут найти лошадь в лесу за 7 секунд: загадка на скорость

06:54

Террор с акцентом на Киев: в ВСУ рассказали о новой тактике российских обстрелов

06:10

Теракт в Москве и первый залп войны Путинамнение

05:40

Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыльВидео

04:40

Украинская ракета "Нептун" стала опаснее: что пишут в СМИ

04:10

И следа не останется: 3 способа, чем убрать краску для волос с кожи

03:40

Пирс Броснан высказался насчет нового "Джеймса Бонда"

03:00

"Уже на полпути": жена Мурата Налчаджиоглу дала фору его любовнице

02:33

Удары из Крыма баллистикой могут прекратиться: Братчук назвал единственный способ

02:02

С ними шутки плохи: 3 самые упрямые женщины по знаку зодиака

01:30

РФ будет забрасывать Харьков ракетами: эксперт спрогнозировал худший сценарий

00:30

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик едва не сломал ноги во время празднования голаВидео

00:12

"Неделя будет адской для Украины": что задумала Россия - прогноз

00:04

"Когда нас хотят уничтожить, мы не сдаемся": Зеленский мощно обратился к футболистам сборной Украины

26 марта, вторник
23:35

Украина минимально обыграла Исландию и прошла на Евро-2024

23:28

Туалетную бумагу "заменяют": из чего делают магазинную колбасу - ответ удивитВидео

23:23

Украина - Исландия: комментатор сделал предложение любимой перед началом матчаВидео

22:51

Хочу себя обнять: Дорофеева рассекретила свой диагноз

22:36

"Украина приближается к опасному периоду": Politico - о ситуации на фронте

22:19

Лицо Независимости: мэр Львова сообщил о смерти Игоря Юхновского

Реклама
21:55

Обострение ситуации в Харькове: к чему Путин "готовит" городФото

21:18

Творожная пасха в духовке: рецепт на вес золота

20:44

"Переходит на другое направление": Зеленский раскрыл детали отставки Данилова

20:35

Ветер со скоростью почти 40 м/с: в Украину врываются штормовые порывы

20:10

Как удалить желтые пятна с ванны с помощью специальной пасты: гениальный лайфхак

20:08

В СМИ "слили" настроения Кремля по бойне в "Крокусе": Захарова устроила вой

19:44

Отключение света в Украине: сколько времени надо для восстановления энергосистемы - ДТЭК

19:43

Время подлета ракеты "Циркон" к Киеву: эксперты опровергли фейк о "3 минутах"

19:25

Как сажать лук весной в открытый грунт, чтобы получить бешеный урожайВидео

19:18

Сергей Стерненко. Россияне своими ртами уничтожили Patriot и СБУВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять