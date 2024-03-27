Парень-сантехник эффектно отомстил девушке после расставания

Девушка не знает, смеяться ей или плакать, после того как ее бойфренд-сантехник отомстил ей после их разрыва.
Она решила разорвать отношения со своим парнем, потому что он "не платит за работу" и "отказывается давать чаевые обслуживающему персоналу" - обе эти черты она не хочет видеть в своем избраннике, написала она на Reddit.
Что такое reddit?
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
Вскоре после их разрыва она находилась в спальне, пока он собирал вещи, чтобы покинуть их общий дом. Но в итоге она заснула, а когда проснулась, обнаружила, что ее унитаз пропал.
"Вчера я рассталась со своим парнем. Я заснула, пока он собирал вещи, и он украл мой унитаз. Он лицензированный сантехник, так что знал, что делает. Не буду врать, я тоже смеялась над этим. Каждое расставание становится все интереснее и интереснее", - поделилась девушка.
"Он самый дешевый ублюдок, которого я когда-либо встречала. Он отказывается давать чаевые в ресторанах, потому что так принято в Японии (по его словам), и не платил за электричество все время, пока мы жили вместе", - рассказала о нем девушка.
Не имея в доме другого туалета, она была вынуждена бегать в соседний магазин каждый раз, когда ей требовалось облегчиться.
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