Парень-сантехник эффектно отомстил девушке после расставания

Девушка явно не ожидала такой подлости от бывшего.

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Парень-сантехник сделал девушке "сюрприз" после расставания / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, reddit.com

Девушка не знает, смеяться ей или плакать, после того как ее бойфренд-сантехник отомстил ей после их разрыва.

Она решила разорвать отношения со своим парнем, потому что он "не платит за работу" и "отказывается давать чаевые обслуживающему персоналу" - обе эти черты она не хочет видеть в своем избраннике, написала она на Reddit.

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Вскоре после их разрыва она находилась в спальне, пока он собирал вещи, чтобы покинуть их общий дом. Но в итоге она заснула, а когда проснулась, обнаружила, что ее унитаз пропал.

"Вчера я рассталась со своим парнем. Я заснула, пока он собирал вещи, и он украл мой унитаз. Он лицензированный сантехник, так что знал, что делает. Не буду врать, я тоже смеялась над этим. Каждое расставание становится все интереснее и интереснее", - поделилась девушка.

Парень украл унитаз у своей девушки / Фото: reddit.com

"Он самый дешевый ублюдок, которого я когда-либо встречала. Он отказывается давать чаевые в ресторанах, потому что так принято в Японии (по его словам), и не платил за электричество все время, пока мы жили вместе", - рассказала о нем девушка.

Не имея в доме другого туалета, она была вынуждена бегать в соседний магазин каждый раз, когда ей требовалось облегчиться.

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