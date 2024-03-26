Почему коробка для пиццы квадратная, а пицца круглая: еще и нарезают треугольниками

Все мы пробовали пиццу, но почти ни разу не задумывались, почему она круглая, а коробки, в которых их продают, делают квадратными.
Оказывается, этому есть разумные объяснения, пишут эксперты из evopack.
Почему пиццу нарезают треугольником?
Здесь все просто - треугольные кусочки пиццы легче брать в руки. Кроме того, всем достаются одинаковые части начинки, а пицца не разваливается в процессе и ее удобно есть либо свернуть лодочкой.
Почему коробка для пиццы квадратная, а пицца круглая?
Многим может показаться, что для круглой пиццы логичнее использовать такую же круглую коробку. Однако на практике это не всегда так. Вот почему:
- Производство: Квадратные коробки проще, быстрее и дешевле изготавливать. Процесс полностью автоматизирован и не требует специфической настройки оборудования. Для круглых коробок требуется больше деталей и другая технология загибания бортов. По сути, каждую круглую коробку нужно делать отдельно, в то время как квадратную можно правильно раскроить и сложить.
- Транспортировка: Квадратные коробки удобнее транспортировать. Они образуют более устойчивую стопку, которая не падает и не переворачивается.
- Извлечение пиццы: Извлечение пиццы из квадратной коробки проще. Свободное пространство между пиццей и бортами позволяет ловко орудовать лопаткой или руками.
Какой должна быть коробка для пиццы?
В коробке для пиццы обязательно должна быть вентиляция, как и для всех продуктов, которые упаковываются горячими. Иначе внутри будет скапливаться конденсат, а коробка и пицца просто деформируются и размокнут.
Сам картон должен быть крепким и прочным, чтобы выдерживать вес и температуру пиццы. И чтобы при этом ее можно было взять, не обжигая руки. Лучше всего зарекомендовал себя гофрокартон, который отлично подходит для упаковки пищевых продуктов в целом.
- Сохранение тепла и свежести: В квадратной коробке остается небольшая воздушная прослойка, что помогает пицце оставаться теплой и свежей дольше.
- Упаковка: Обычную коробку проще запаковать так, чтобы она точно не открылась. Большинство упаковок для пиццы – это одна цельная деталь. Крышка откидывается на одну из сторон, а в закрытом виде подклеивается лентой. Квадратные коробки с картонными замками также обеспечивают удобство.
- Маркетинг: Квадратные коробки выглядят больше снаружи, а еда в них – больше изнутри. К тому же на них удобно размещать брендирование.
Таким образом, выбор между круглой и квадратной коробкой зависит от разных факторов, и каждая из них имеет свои преимущества.
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