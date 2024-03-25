Для чего нужны пластиковые 'стулья' в пицце: мужчина ошеломил ответом

Мужчина рассказал, для чего нужен белый пластиковый табурет в коробках для пиццы и как его можно использовать.

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Зачем нужен пластиковый треугольник в пицце / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, takipalki.com.ua

Нет ничего лучше, чем горячая пицца, но задумывались ли вы над тем, для чего нужен белый пластиковый стул в коробке. Это то, что годами смущало поклонников еды. В Сети гуляли разнообразные теории от "столика для Барби" до предмета, который помогает "держать пиццу на месте", пока ее доставляют, пишет Mirror.

Пользователь TikTok @sebweb67 загрузил видео, в котором продемонстрировал замечательный трюк с его пиццей "Маргарита".

"Сколько вам было лет, когда вы поняли, что эта мелочь, которая поставляется с вашей пиццей, на самом деле существует, чтобы не прикасаться к другим кусочкам", - написал мужчина под видео, которое просмотрели более 880 000 раз. видео дня

Он снял кусок пластика с центра пиццы и воткнул его в середину одного кусочка. Держа пластиковую "табуретку", он без труда оттянул кусок рядом с ней.

Используя пластиковый треугольник для пиццы таким образом, он не испачкал жиром свои пальцы и не касался другого кусочка в процессе.

Работник пиццерии также поделился мнением о пластиковом "мини-столике" в коробке для пиццы. Оказывается, этот небольшой предмет предотвращает прилипание сыра и начинки к крышке коробки. Однако его можно использоваться для разделения различных частей пиццы. Таким образом, вы можете удобно взять свою часть, не беря кусочки других.

Также люди признались, что они были поражены, узнав, почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые. Один пользователь TikTok под псевдонимом @FactBuddy поделился объяснением в красноречивом видео.

Создатель спросил зрителей: "Задумывались ли вы когда-нибудь, почему коробки для пиццы квадратные? Пицца круглая, поэтому коробки тоже должны быть круглыми? Что ж, дизайн круглых коробок существует уже более 15 лет. Пиццерии, как правило, не пользуются ими".

"Понимаете, для круглых коробок используется несколько кусков картона и их трудно складывать в стопку. Но квадратные коробки дешевле изготавливать, поскольку для них нужен только один лист картона", - пояснил FactBuddy.

Красота картонных коробок также означает, что их можно легко переработать, и вам не нужно слишком долго думать, чтобы избавиться от них, но, по словам одного эксперта по утилизации отходов, они могут стать кошмаром, если их не сложить должным образом.

Специалист по управлению ресурсами в благотворительной организации Waste and Resources Action Program (Wrap) Адам Гэрриотт сказал: "Коробки легко перерабатывать, если на ней нет сыра, в противном случае оторвите этот кусочек сыра из коробки. Это то, что мы называем "3D-отходами" - еда и другие твердые вещества - это проблема. Затем сполосните коробку и сожмите".

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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