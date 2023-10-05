Что нельзя добавлять в пиццу: продукты, которые испортят блюдо

Пицца - это блюдо, которое можно адаптировать под различные вкусы и предпочтения. Однако есть определенные продукты, которые не всегда подходят для этого итальянского шедевра.
Давайте разберемся, что следует избегать, когда готовите пиццу, и как правильно располагать ингредиенты.
Какие продукты можно положить в пиццу?
Почти любые продукты могут стать частью вкусной пиццы. Среди наиболее популярных ингредиентов можно назвать помидоры, сыр, шампиньоны, бекон, оливки, паприку, курицу и многое другое. Каждый может выбрать свои любимые продукты для приготовления пиццы.
Как правильно положить ингредиенты в пиццу?
- Слой сыра: Начинайте с небольшого слоя томатного соуса, затем равномерно распределите сыр.
- Овощи и мясо: Добавляйте овощи и мясо сверху сыра. Равномерное распределение ингредиентов поможет обеспечить равномерное приготовление пиццы.
- Специи и травы: Добавьте специи и травы по желанию для придания дополнительного вкуса.
- Сыр еще раз: После того как вы распределили все ингредиенты, посыпьте пиццу еще одним слоем сыра.
Что не кладут в пиццу?
Слишком много ингредиентов: Избегайте перегрузки пиццы большим количеством ингредиентов. Это может привести к неравномерному приготовлению и горизонтальному скольжению ингредиентов.
Мокрые ингредиенты: Слишком много мокрых ингредиентов, таких как томаты или ананасы, может сделать корж влажным и скользким.
Переизбыток соли: Будьте осторожны с солью. Некоторые ингредиенты, такие как сыры и мясо, могут уже содержать достаточное количество соли.
Смешение неподходящих вкусов: Избегайте сочетаний, которые могут соревноваться друг с другом во вкусе. Например, фрукты и морепродукты могут создать странный сочетание.
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