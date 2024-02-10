Клопотенко показал правильный рецепт, как приготовить пиццу в домашних условиях

Главред расскажет, как правильно положить ингредиенты в пиццу и приготовить её дома не хуже, чем в пиццерии.

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Как приготовить пиццу в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот

Трудно найти человека, который бы не любил пиццу, однако сил куда-то за ней идти хватает не всегда. Это то блюдо, которое можно сделать и самостоятельно. Мы расскажем, как правильно положить ингредиенты в пиццу и как ее приготовить.

Как приготовить пиццу в домашних условиях

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко в своем блоге в ТикТок показал простой и быстрый рецепт пиццы, которую сможет приготовить любой. Ингредиентов и времени она заберет совсем немного.

Вам понадобятся:

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400 г муки

10 г дрожжей

щепотка соли

200 мл воды

томатная паста

чеснок

оливковое масло

базилик

щепотка сахара

томаты

сыр

Как правильно положить ингредиенты в пиццу

Каждый, кто хоть раз готовил это блюдо, задумывался, что сначала кладут в пиццу. Все начинается, конечно, с томатной пасты. Её необходимо выложить на тесто и хорошо распределить. Затем нужно тонкими кольцами нарезать томаты и разложить их по всей площади теста. Для того, чтобы всё это было вкуснее - стоит немного покрыть сверху оливковым маслом, чесноком и, конечно, затереть сыром. Запекаться пицца будет 20 минут при 220 градусах.

Какое тесто для пиццы

Конечно, тесто можно купить, как и все остальные продукты. Однако лучше, всё же, сделать его самостоятельно. Это не сложно. Нужно всего лишь в муку добавить сухие дрожжи, затем 1/2 чайной ложки сахара, щепотку соли и залить 200 мл воды. Аккуратно размешать руками и выкатать необходимую основу для пиццы. Всё очень просто.

Смотрите видео о том, как быстро приготовить пиццу:

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