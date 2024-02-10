Клопотенко показал правильный рецепт, как приготовить пиццу в домашних условиях

Трудно найти человека, который бы не любил пиццу, однако сил куда-то за ней идти хватает не всегда. Это то блюдо, которое можно сделать и самостоятельно. Мы расскажем, как правильно положить ингредиенты в пиццу и как ее приготовить.
Как приготовить пиццу в домашних условиях
Известный в Украине повар Евгений Клопотенко в своем блоге в ТикТок показал простой и быстрый рецепт пиццы, которую сможет приготовить любой. Ингредиентов и времени она заберет совсем немного.
Вам понадобятся:
- 400 г муки
- 10 г дрожжей
- щепотка соли
- 200 мл воды
- томатная паста
- чеснок
- оливковое масло
- базилик
- щепотка сахара
- томаты
- сыр
Как правильно положить ингредиенты в пиццу
Каждый, кто хоть раз готовил это блюдо, задумывался, что сначала кладут в пиццу. Все начинается, конечно, с томатной пасты. Её необходимо выложить на тесто и хорошо распределить. Затем нужно тонкими кольцами нарезать томаты и разложить их по всей площади теста. Для того, чтобы всё это было вкуснее - стоит немного покрыть сверху оливковым маслом, чесноком и, конечно, затереть сыром. Запекаться пицца будет 20 минут при 220 градусах.
Какое тесто для пиццы
Конечно, тесто можно купить, как и все остальные продукты. Однако лучше, всё же, сделать его самостоятельно. Это не сложно. Нужно всего лишь в муку добавить сухие дрожжи, затем 1/2 чайной ложки сахара, щепотку соли и залить 200 мл воды. Аккуратно размешать руками и выкатать необходимую основу для пиццы. Всё очень просто.
Смотрите видео о том, как быстро приготовить пиццу:
@klopotenko_chef Піца з авокадо, АЛЕ БЕЗ АВОКАДО ? #піца#домашняпіца#рецептклопотенка#готуйвдома♬ Città vuota - Mina
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