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Медсестра из хосписа рассказала, как за несколько мгновений до смерти смотрит человек

Алена Кюпели
15 марта 2024, 13:14
Она долгое время работает в хосписе и знает, как себя ведут пациенты перед смертью.
Медсестра рассказала о предвестниках смерти
Медсестра рассказала о предвестниках смерти / Коллаж Главред, фото Mirror, Pixabay

Медсестра, которая работает в хосписе, поделилась своими интересными знаниями о явлении, известном как "взгляд смерти". Она объяснила, что настоящий смысл этого распространенного признака заключается в том, что пациент приближается к концу своей жизни.

Джули Макфадден, 41 год, медсестра, которая помогает людям в конце их жизни. Живя в солнечном Лос-Анджелесе, она собрала огромное количество подписчиков в Интернете, поделившись своим пониманием того, как помочь людям не бояться смерти, пишет Mirror.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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Недавно она разместила на YouTube сообщение о том, что часто делают люди, когда умирают. В частности, она рассказала, что их глаза часто "застревают", глядя в одну точку. "Если вы мало что знаете о том, что происходит в ваши последние минуты, некоторые вещи случаются с большинством людей. Одна из них называется смертельным взглядом, когда чье-то внимание действительно застревает на какой-то части комнаты, и что бы вы ни делали — даже если вы щелкнете пальцами прямо перед его лицом — он не поведет глазами", - рассказывает она.

"Иногда они просто смотрят в пространство. Иногда они разговаривают с кем-то, кого там нет. Иногда на их лицах появляется широкая улыбка, как будто они видят что-то, что явно приносит им радость. Это то, что мы называем "смертельным взглядом".

Джули рассказала, что часто наряду со "взглядом смерти" у людей также бывает так называемое "видение конца жизни", когда умирающий думает, что видит кого-то, кого он "обычно любит и узнает", кто уже умер.

"Иногда они прямо перед нами разговаривают с этими людьми, которых мы не видим", - сказала она о странных вещах, которые происходят. Вспоминая одну историю, она рассказала, как навещала пожилого пациента, у которого были признаки приближения конца жизни, который смотрел "смертельным взглядом" и имел "видения конца жизни". Она объяснила, что за ним присматривала жена мужчины; им обоим было около 100 лет, и они были вместе 70 лет.

"Мне сразу понравились эти двое. Они были такие милые", — с любовью сказала Джули. "Он был, как я это называю, "приятно сбит с толку", — сказала Джули, имея в виду, что он узнавал свою жену, но не мог болтать или все понимать. Джули заметила, что он улыбался ей, затем отводил взгляд, как будто что-то видел, а затем широко ухмылялся. "И он продолжал делать это все время, пока я была там… Когда он это делал, я не могла заставить его посмотреть на меня. Потом у него внезапно появилась такая широкая улыбка", — вспоминала она.

Джули поговорила с женой мужчины и сообщила, что это может указывать на скорую смерть. Джули не удивилась, когда жена поделилась с ней тем, что заметила, что ее муж бросал "смертельный взгляд" несколько раз в день в течение примерно недели.

Когда жене наконец удалось добиться от него ответа, на что он смотрит, он сказал, что это был "Иисус". Джули подчеркнула, что суть этой истории не в том, что он видел Иисуса, а в том, что он был счастлив и улыбался.

Однако дальше история приняла странный оборот. Во время визита жена провела Джули в гостиную и начала показывать семейные альбомы. Она упомянула, что ее сестра недавно скончалась, и, поскольку они все были близки, у нее не хватило духу рассказать мужу о смерти сестры, думая, что это просто расстроит его.

Примерно через неделю, из-за чувства вины она все же решила сказать мужу, что ее сестра - его невестка - скончалась. На что он спокойно сказал жене, что уже знает это, потому что ему рассказала сестра. Джули говорит, что он сказал: "Она пришла ко мне на прошлой неделе и сказала, что умерла". При этом он сказал это "улыбаясь, как будто его это устраивало", продолжила она. "У меня мурашки по коже, когда я рассказываю вам эту историю", — призналась медсестра.

Позднее в этом году Джули собирается выпустить книгу под названием "Нечего бояться", которая была объявлена ​​как "утешительное и информативное руководство, раскрывающее тайну нашего путешествия в конце жизни".

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