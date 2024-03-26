Туалетную бумагу 'заменяют': из чего делают магазинную колбасу - ответ удивит

Главред выяснил, из чего делают колбасу и, к каким хитростям прибегают производители, чтобы сэкономить на качестве продукта. Из чего состоит настоящая колбаса.

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Из чего делают колбасу - как выбрать настоящую и качественную колбасу / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Колбаса - это мясной продукт, который изготавливают из измельченного мяса, жира, специй и других ингредиентов. Она может быть свежей, вареной, копченой или сушеной, в зависимости от способа приготовления. Колбаса имеет разнообразные вкусовые свойства и текстуры, зависящие от состава и обработки. Однако, из чего на самом деле производят колбасу?

Из чего производят колбасу

Эксперт по качеству продуктов Максим Несмиянов в эфире "Сніданку з 1+1" отмечает, что нужно всегда обращать внимание на состав колбасы прописанной на упаковке. По его словам, производители всегда должны прописывать процентное количество мяса в составе готового продукта.

Кроме того, он отмечает, что важно обращать внимание на то, какого сорта колбаса, ведь колбаса высшего сорта согласно ДСТУ должна состоять на 100% из мяса.

В то же время, согласно стандартам, в колбасе первого сорта допускается содержание мяса не менее 70%. 30% состава такой колбасы занимают соя, крахмал и чрезмерная влажность (вода). Кроме того, производители добавляют так называемое ММО - мясо механической обвалки (перемолотые кости, хрящи и кожа. Во втором сорте этого еще больше).

Доктор технических наук, профессор и декан факультета пищевых технологий Лариса Баль-Прилипко отмечает, что некоторые недобросовестные производители добавляют в состав колбасы больше ММО, чем установленные нормами 10% от общего состава.

"Мясо механической обвалки - это не мясо! Это перебитые кости, хрящи, потроха, хвосты и т.д.", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, из чего производят колбасу:

Из чего должна состоять вареная колбаса

По ее словам, в состав вареной колбасы должны входить следующие ингредиенты:

мясо - 90%;

яйца;

сухое молоко;

соль;

специи;

нитрит натрия.

Из чего должна состоять сырокопченая колбаса

Лариса Баль-Прилипко отмечает, что сырокопченая колбаса должна иметь следующий состав:

Мясо: главным составляющим элементом является качественное мясо, такое как свинина, говядина или курятина. Некоторые виды колбасы могут содержать комбинацию этих видов мяса.

Сало: для придания сочности и мягкости, в состав колбасы может входить сало.

Соль и специи: для улучшения вкуса и аромата добавляют соль и различные специи. Это может включать черный перец, паприку, тмин, чеснок и тому подобное.

Нитрит натрия: некоторые колбасы содержат консерванты и антиоксиданты для сохранения свежести и продолжительности хранения.

Эти составляющие могут варьироваться в зависимости от рецептуры и производителя, но они являются общими для многих видов сырокопченой колбасы.

Кто такая Лариса Баль-Прилипко Лариса Баль-Прилипко - доктор технических наук, профессор, академик АН высшего образования Украины, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК, говорится в сообщении Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Добавляют ли в колбасу туалетную бумагу

Ведущий программы "Жизнь без обмана" Алексей Душка прокомментировал популярное утверждение о том, что в состав колбасы якобы добавляют туалетную бумагу. По его словам, это дорогой инградиент и его использовать экономически невыгодно, ведь такая колбаса будет стоить значительно дороже. Однако, недобросовестные производители добавляют в состав колбасы немалое количество воды.

"Если раньше воды надо было добавлять 20-30%, а некоторые честные производители до сих пор так делают, то те производители, которые дружат с химией, добавляют 50%, а то даже и 70% воды. И все с помощью волшебных двух порошочков. И называются они карагинан и пищевые фосфаты (Е-407), для того чтобы удержать воду в колбасе. В результате получается жилованная. Кушать его можно. Но учтите, что вы тратите 70% на жиле, свой денег и только 30 на мясо", - отмечает Алексей Душка.

Смотрите видео о том, добавляют ли в колбасу туалетную бумагу:

Кто такой Алексей Душка Алексей Владимирович Душка (31 августа 1984, Днепродзержинск, Украинская ССР, СССР) - украинский журналист, телеведущий, сообщает Википедия. В 2005 году начал работать на телеканале "1+1". Начинал как корреспондент "ТСН", специализировался на журналистских расследованиях. В 2009 году в эфире "1+1" выходит спецпроект Душки "У бога за пазухой" о злоупотреблениях среди духовенства. За эту серию материалов получает персональный "Телетриумф". В 2010-2011 годах работал над проектом "Личное дело". Каждая программа посвящена отдельной теме: разоблачение обмана в супермаркетах, обнаглевшая мафия на кладбищах, тест питьевой воды, результат. С июня 2012 года был автором, редактором и ведущим программы "Территория обмана" в которой потребительские исследования пересекаются с провокациями и экспериментами. За нее в 2012 году был номинирован на премию "Телетриумф". С 2018 года был ведущим кулинарного шоу "Едим за 100", куда приглашает известных людей, вместе готовят блюда стоимостью до 100 грн. С 2021 года ведет программу "Скрытая опасность" на "ICTV" об угрозах в повседневной жизни.

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