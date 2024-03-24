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Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не все

Юрий Берендий
24 марта 2024, 15:52
Главред выяснил, как выбрать в магазине качественный сок и, чем он отличается от нектара, морса и сокового напитка.
Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не все
В чем разница между соком и нектаром - какой сок лучше / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Сок, нектар, морс и соковый напиток - это разные типы напитков, которые отличаются по составу и содержанию фруктовых или овощных компонентов. Однако, не все знают в чем заключается разница между соком, нектаром, морсом и соковым напитком. О том, как выбрать 100% качественный сок в магазине рассказал ведущий программы "Жизнь без обмана" Алексей Душка.

Какой должен быть состав сока

Сок - это природный напиток, который изготавливается из выбранных и спелых фруктов или овощей. Он является источником витаминов, минералов и других полезных веществ. Состав сока зависит от типа фруктов или овощей, из которых он изготовлен. Обычно он содержит воду, сахара (которые могут быть естественными или добавленными), витамины (такие как витамин С, витамины группы В, витамин А) и минералы (например, калий, кальций, магний).Алексей Душка отмечает, что настоящий сок должен состоять на 100% из плодовой части. По его словам, чем меньше плодовой части содержится в составе сока, тем больше в нем воды.

"Чем меньше плодовой части, тем дешевле имеет конечный продукт. Но есть плоды, из которых можно сделать только морсы или нектары. Потому что сок из них будет или слишком густым, или слишком кислым. И это не считается обманом или удешевлением. Производителям очень выгодно производить такие мультифруктовые многокомпонентные соки для того, чтобы вам дороже продать яблочный сок, в первую очередь", - отмечает ведущий.

Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не все
Фото: скриншот из видео

Смотрите видео о том, какая разница между соком, нектаром, морсом и соковым напитком:

Из чего состоит нектар

Нектар состоит из сока фруктов или овощей, воды и сахара. Основным компонентом является сок, который может быть выжат из свежих или консервированных фруктов. Часто используются фрукты с высоким содержанием сока, такие как апельсины, яблоки, персики или груши. Сок может проходить фильтрацию для удаления волокон и частиц фруктов, чтобы нектар имел гладкую консистенцию.

Алексей Душка отмечает, что в составе нектара должно быть не менее 25% плодовой части.

Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не все
Фото: скриншот из видео

К соку добавляется вода, чтобы сделать напиток менее концентрированным и менее густым. Это делает его более приятным для потребления и позволяет развести сок до желаемой консистенции. Добавление воды также помогает снизить количество сахара на единицу объема напитка.

В то же время, эксперт по питанию Наталья Мазурик в своем Телеграмм-канале отмечает, что если на упаковке указано "Без сахара", значит, производитель использует подсластители.

"Производители добавляют в состав нектара регуляторы кислотности (например, лимонную кислоту), сахарный сироп для улучшения вкуса, натуральные ароматизаторы (в зависимости от того, из каких фруктов или овощей изготовлен нектар)", - отмечает она.

Кто такая Наталья Мазурик

Наталья Мазурик - эксперт по еде, фуд-блогер из Хмельницкого. В своем личном блоге рассказывает о здоровом питании детей и взрослых.

Из чего состоит морс

Алексей Душка отмечает, что процентная доля плодовой части в морсе не может быть меньше 18% .

Морс - это напиток, который обычно изготавливается из вареных или мороженых ягод, фруктов или овощей, смешанных с водой и сахаром. Основным ингредиентом являются ягоды, фрукты или овощи, которые дают напитку свежий и естественный вкус.

Во время приготовления морса, ягоды, фрукты или овощи обычно растираются или взбиваются, чтобы выделить сок и пюре. Это позволяет использовать максимальное количество сока и аромата из сырья. Добавление воды помогает разведение сока и пюре до желаемой консистенции, делая напиток менее густым и концентрированным.

Последней составляющей морса является сахар. Он добавляется для улучшения вкуса и сохранения напитка. Количество сахара может варьироваться в зависимости от рецептуры и вкусовых предпочтений. Некоторые производители также могут добавлять лимонный сок или цедру для повышения кислотности и освежения вкуса морса.

Из чего состоит соковый напиток

Ведущий проекта "Жизнь без обмана" отмечает, что массовая доля плодовой части в соковых напитках составляет не менее 10%, все остальное - это вода, натуральные ароматизаторы, сахар и подсластители, натуральные красители, регулятор кислотности (лимонная кислота). Эксперт по питанию Наталья Мазурик добавляет, что такие компоненты уменьшают пользу питьевого продукта, а еще вместе с ними в организм поступает большое количество пустых калорий.

Кто такой Алексей Душка

Алексей Владимирович Душка (31 августа 1984, Днепродзержинск, Украинская ССР, СССР) - украинский журналист, телеведущий, сообщает Википедия.

В 2005 году начал работать на телеканале "1+1". Начинал как корреспондент "ТСН", специализировался на журналистских расследованиях. В 2009 году в эфире "1+1" выходит спецпроект Душки "У бога за пазухой" о злоупотреблениях среди духовенства. За эту серию материалов получает персональный "Телетриумф".

В 2010-2011 годах работал над проектом "Личное дело". Каждая программа посвящена отдельной теме: разоблачение обмана в супермаркетах, обнаглевшая мафия на кладбищах, тест питьевой воды, результат.

С июня 2012 года был автором, редактором и ведущим программы "Территория обмана" в которой потребительские исследования пересекаются с провокациями и экспериментами. За нее в 2012 году был номинирован на премию "Телетриумф".

С 2018 года был ведущим кулинарного шоу "Едим за 100", куда приглашает известных людей, вместе готовят блюда стоимостью до 100 грн.

С 2021 года ведет программу "Скрытая опасность" на "ICTV" об угрозах в повседневной жизни.

Какая разница между соком, нектаром, морсом и соковым напитком

Сок:

  • Сырье: сок изготавливается преимущественно из выбранных и спелых фруктов или овощей.
  • Чистота: сок является самым чистым из всех напитков, он не содержит добавленных сахаров или консервантов.
  • Содержание фруктов: сок имеет высокое содержание фруктовых соков, богат витаминами и минералами.

Нектар:

  • Сырье: нектар производится из фруктовых пюре или соков с добавлением воды и сахара.
  • Текстура: имеет более густую консистенцию по сравнению с соком.
  • Вкус: обычно более сладкий, так как содержит добавленный сахар.

Морс:

  • Сырье: морс изготавливается из отвара или настоя из ягод, часто с добавлением сахара.
  • Тип напитка: морс может быть как безалкогольным, так и алкогольным, в зависимости от рецептуры и региона производства.
  • Вкус: имеет насыщенный вкус ягод или фруктов.

Соковый напиток: соковый напиток:

  • Сырье: производится из воды, соков или концентрата, добавленного сахара, ароматизаторов и иногда красителей.
  • Потребление: часто используется как заменитель сока по более доступной цене.
  • Качество: имеет менее высокое качество по сравнению с настоящим соком или нектаром.

Эти напитки имеют разные компоненты и отличаются по составу, консистенции и качеству, что делает каждый из них уникальным в соответствии с производственными процессами и содержанием фруктовых компонентов.

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