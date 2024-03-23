Как и сколько раз кормить щенка и что можно дать со стола: советы для собаководов

Правильное кормление щенка - залог того, что вырастет здоровая и активная собака.

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Щенок - это не только радость, но и большие хлопоты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Когда дома появляется маленький четырехлапый друг, это не только большая радость, но и огромная головная боль для новоиспеченного хозяина. Чем кормить щенка, как часто и что можно давать малышу из домашней еды? Особенно часто такие вопросы возникают у начинающих "собачников", не имеющих опыта в содержании.

Во-первых, нужно сразу определиться, как вы планируете кормить щенка - специализированными кормами или натуральной пищей. Если вы берете собаку в питомнике, то заводчик должен вас обязательно проконсультировать, чем он кормил животное, и дать совет, чем кормить малыша дальше.

Сейчас чаще всего в питании домашних животных отдают предпочтение специализированным кормам. У такого способа кормления есть множество достоинств, главное из которых - вам не нужно думать, как сделать рацион собаки сбалансированным. Специалисты уже все сделали за вас и составили формулу, при которой щенок будет получать все питательные вещества, необходимые для нормального роста и развития.

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Как выбрать хороший сухой корм

Выбирая корм, не стоит верить одной лишь рекламе или основывать свой выбор только на цене продукта. Не всегда дорогой корм - это хорошо, а более дешевый - плохо.

Прежде всего, стоит научиться читать этикетки. Так же как и с человеческими продуктами, состав корма должен быть вам понятен. На первом месте обязательно должно быть мясо - источник белка, который необходим для здоровья питомца. Причем по составу корма должно быть четко понятно, какой животный белок в него входит. Среди компонентов не должно быть субпродуктов и мяса без указания их происхождения. Например, если вы покупаете сухой корм для собак с ягненком, что в составе должно быть указано именно мясо ягненка.

Также важно проследить за тем, чтобы в составе не было таких компонентов, как пальмовое масло и крахмал. Наличие этих ингредиентов говорит о том, что производители экономят на изготовлении кормов, а состав не соответствует потребностям животного.

Еще одним важным моментом являются красители и различные химические добавки, которые в составе могут быть указаны, как Е и цифровой код. В составе хорошего питания для домашних животных их быть не должно.

В Интернете есть множество сайтов, где специалисты по питанию, разбирают состав тех или иных кормов и оценивают их качество по ингредиентам. Поэтому, выбирая корм для любимца, стоит обязательно почитать отзывы относительно той или иной линейки.

Ошибочно думать, что если дорогой и качественный корм вам не по карману, то проще кормить любимца дешевыми вариантами, мол, это собака и ничего плохого с ней не случиться. На самом деле некачественным корм может спровоцировать проблемы со здоровьем, и в результате услуги ветеринара и лечение впоследствии обойдутся намного дороже.

Кроме того, некачественный корм не только негативно влияет на здоровье животного, но и не дает ему чувства насыщения. В результате, насыпать корма придется больше и покупать его чаще, а значит и обойдется он дороже, чем, например, корм супер-премиум класса.

Как и сколько раз кормить щенка

Любая формула сухого корма рассчитана на определенный возраст и вес щенка. Нормы кормления всегда написаны на упаковке. Однако щенку нельзя давать всю порцию за один раз.

Какая порция еды должна быть у щенка? Кормление должно быть дробным. Порцию нужно разделить на несколько приемов и скармливать в течение дня. Это же правило касается и натурального питания.

Согласно общепринятым правилам, щенка до двух месяцев кормят 5-6 раз в день. С четырех месяцев можно сократить питание до 4 раз в день, постепенно снижая число кормлений до 3 раз в день. После 7–8 месяцев собаку можно кормить всего два раза в день — утром и вечером.

Впрочем, один или два приема пищи в день - не самая хорошая идея даже для взрослой собаки, особенно крупной. Многие из них генетически подвержены такому страшному заболеванию, как заворот желудка. Эту болезнь называют бичом крупных пород. Она настолько опасна, что нередко приводит к смертельному исходу. Для профилактики этого заболевания используется в том числе и дробное питание даже во взрослом возрасте. Таким образом, взрослую собаку желательно кормить два, а лучше три раза в день небольшими порциями.

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак лишь один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в чтом числе рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройства желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без пищи. "Тем не менее наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также стоит учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", — сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Чем можно кормить щенка из домашней еды

Любой ветеринар вам скажет, что не стоит смешивать сухой корм и натуральную пищу, поскольку это вредно для пищеварения животного. Однако многие хозяева питомцев не могут устоять перед жалобным взглядом хвостатого ребенка и прикармливают его со стола.

Что можно давать собаке из человеческой еды:

морскую рыбу без костей;

нежирное мясо;

нежирный творог, кефир или ряженку (максимум 1,5 процента жирности);

перепелиные яйца;

субпродукты;

огурцы, морковь, яблоки.

Продукты не должны быть острыми, солеными, жареными или сладкими. Также нельзя кормить животное речной рыбой из-за риска заражения гельминтозом.

Категорически нельзя давать собаке любые цитрусовые, виноград, изюм, персики, вишни.

Ранее Главред писал, собака может повлиять на судьбу человека. Как и у людей, все дело в имени. Как же назвать собаку со смыслом, чтобы она принесла достаток и везение.

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