Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

Люди в сети были настолько взбудоражены, что публикация набрала тысячи комментариев и ретвитов.
Публикация мужчины в Twitter стала вирусной в сети. На картинке было показано, как правильно пользовать трубочкой для сока.
Парень выложил фотографию, на которой изображена коробочка сока с двумя положениями соломинки и тем, как же правильно ею пользоваться. Люди в сети были настолько взбудоражены, что публикация набрала тысячи комментариев и ретвитов.
Вот эта злополучная картинка из интернета перевернула жизнь многих людей.
видео дня
Дело в том, что если трубочка находится в правильно положении, то вы сможете без проблем выпить весь сок, не оставляя и капли в пакете. Многие пользователи сети не увидели разницы в предложенных вариантах, но верен все-таки второй.
Вам может быть интересно: