Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

Люди в сети были настолько взбудоражены, что публикация набрала тысячи комментариев и ретвитов.

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Как правильно вставлять трубочку в сок / Фото: соцсети

Публикация мужчины в Twitter стала вирусной в сети. На картинке было показано, как правильно пользовать трубочкой для сока.

Парень выложил фотографию, на которой изображена коробочка сока с двумя положениями соломинки и тем, как же правильно ею пользоваться. Люди в сети были настолько взбудоражены, что публикация набрала тысячи комментариев и ретвитов.

Вот эта злополучная картинка из интернета перевернула жизнь многих людей.

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Как пользоваться трубочкой для сока / Фото: соцсети

Дело в том, что если трубочка находится в правильно положении, то вы сможете без проблем выпить весь сок, не оставляя и капли в пакете. Многие пользователи сети не увидели разницы в предложенных вариантах, но верен все-таки второй.

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