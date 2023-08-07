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Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

Сергей Кущ
7 августа 2023, 12:07 обновлено 7 августа, 12:07
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Люди в сети были настолько взбудоражены, что публикация набрала тысячи комментариев и ретвитов.
Как правильно вставлять трубочку в сок
Как правильно вставлять трубочку в сок / Фото: соцсети

Публикация мужчины в Twitter стала вирусной в сети. На картинке было показано, как правильно пользовать трубочкой для сока.

Парень выложил фотографию, на которой изображена коробочка сока с двумя положениями соломинки и тем, как же правильно ею пользоваться. Люди в сети были настолько взбудоражены, что публикация набрала тысячи комментариев и ретвитов.

Вот эта злополучная картинка из интернета перевернула жизнь многих людей.

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Как пользоваться трубочкой для сока
Как пользоваться трубочкой для сока / Фото: соцсети

Дело в том, что если трубочка находится в правильно положении, то вы сможете без проблем выпить весь сок, не оставляя и капли в пакете. Многие пользователи сети не увидели разницы в предложенных вариантах, но верен все-таки второй.

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