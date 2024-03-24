Чем подкормить розы весной: 3 средства, после которых кусты замилуют обильным цветением

Есть несколько удобрений, которыми нужно подкормить розы в марте, чтобы кусты могли нормально расти, развиваться и цвести.

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Чем подкормить розы весной/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Любые садовые культуры нуждаются в подкормке, ведь довольно часто не могут сами себя обеспечить всеми необходимыми питательными веществами. Если вы выращиваете дома розы, то им также нужно обеспечить необходимый правильный уход и проводить подкормки в разное время года, а особенно ранней весной, когда цветы пробуждаются от зимы.

Правильный уход и обеспечение цветов необходимыми питательными веществами дадут отличный результат, и розы будут радовать своим обильным цветением.

Итак, давайте разберемся, чем подкормить розы весной после зимы.

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1. Азотные удобрения

Азот – это самое первое, что нужно розам после зимы, чтобы нормально расти и развиваться. Такие удобрения можно вносить, начиная с конца марта. Но здесь важно помнить одно простое правило: их нужно вносить, когда земля уже оттает и на улице будет держаться устойчивое тепло.

Азотные удобрения вносятся после весенней обрезки и до раскрытия первых листьев.

Также нужно повторно подкормить розы азотом, когда побеги начнут интенсивно расти.

2. Кухонные отходы

Часто в поиске ответа на вопрос, чем подкормить розы весной, могут пригодиться народные средства. Среди них самые распространенные – это пищевые отходы, некоторые из которых станут просто находкой и прекрасно справятся с задачей по подкормке цветов.

Например, чайные пакетики, которые быстро разлагаются в почве, являются хорошей подкормкой для цветов. Также можно использовать скорлупу из вареных яиц, ведь в ней содержится большое количество кальция и магния. Кроме этого, в кожуре бананов есть сахар, который положительно влияет на кусты роз.

3. Зола

Можно для подкормки роз использовать золу. Но важно, чтобы это была зола, которая образовалась в результате сгорания органики – травы, листьев, другой растительности. Таким образом розы получат необходимые для них фосфор и калий, которые содержатся в такой золе.

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