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Найти конверт и расческу за 12 секунд смогут только гении: непростая загадка

Алёна Воронина
22 марта 2024, 08:15
Если вам удастся отыскать оба предмета за отведенное время, это означает, что вы обладаете исключительным IQ и удивительной наблюдательностью.

Конверт, загадка, расческа
Нужно найти конверт и расческу за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии, в которых нужно найти какие-то спрятанные предметы – это не просто отличный способ проверить свою внимательность. Это еще и чрезвычайно эффективный метод улучшить свои навыки решения логических задач и обострить умение замечать мелкие детали.

Когда вы "сканируете" такие картинки взглядом, то мозг усердно работает, чтобы отличить важные детали от множества отвлекающих факторов. Такая тренировка очень полезна для мозга.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать два потерянных предмета – расческу и конверт, пишет jagranjosh.

Оба предмета спрятаны на картинке, где изображено, как школьники вместе с учительницей смакуют свой обед. На рисунке очень много мелких деталей, которые будут отвлекать от поиска спрятанных объектов, поэтому придется максимально сосредоточиться, чтобы не пропустить важных подсказок.

Но задание усложняется еще и тем, что на его выполнение дается всего 12 секунд. Непросто будет разгадать загадку за такой короткий промежуток времени. Придется хорошо постараться.

Загадка
Нужно найти конверт и расческу за 12 секунд/ jagranjosh

Когда вы справитесь с загадкой, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Конверт и расческа очень хорошо спрятаны/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд. Придется спешить, чтобы отыскать правильный ответ за такой короткий период времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кота среди собак за 13 секунд. Непросто будет заметить, где же именно спрятался хитрый котик среди "собачьего царства".

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