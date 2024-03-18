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Надо найти банан, кекс и зубную щетку за 15 секунд: необычайная загадка на внимательность

Алёна Воронина
18 марта 2024, 16:08
Непросто будет заметить, где же спрятались три потерянных предмета. Только самым внимательным людям это удастся.
Бананы, загадка, кексы
Нужно отыскать банан, кекс и зубную щетку за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Чтобы очень быстро разгадывать различные оптические иллюзии и головоломки, нужно иметь большую внимательность к деталям и скорость мышления. Но такие навыки, конечно, можно натренировать, если регулярно заниматься разгадыванием подобных загадок.

Если часто выполнять такие задания, то мозг привыкнет очень быстро обрабатывать визуальную информацию, которую он получает. Также человек, который предпочитает такие загадки, может очень быстро натренировать свою внимательность и наблюдательность. Поэтому подобные загадки могут помочь не только весело и интересно проводить свободное время, но и тренировать свои умения выполнять логические задачи.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать три предмета на картинке, пишет jagranjosh. Где-то на рисунке спрятаны банан, кекс и зубная щетка, и их нужно отыскать максимально быстро.

видео дня

На задание дается всего 15 секунд, поэтому придется спешить во время его выполнения. Не каждому удастся разгадать загадку настолько быстро – придется хорошо постараться.

Стоит максимально сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое, чтобы разгадать загадку очень быстро.

Попробуйте внимательно осмотреть каждый уголок картинки. Стоит осматривать каждую часть рисунка отдельно, ведь удобнее будет концентрировать свое внимание, например, сначала на родителях, потом на столе с подарками, потом на детях и так далее. Но, конечно, вы можете сами выбирать свою собственную тактику разгадывания этой загадки.

Загадка
Нужно отыскать банан, кекс и зубную щетку за 15 секунд/ jagranjosh

Главное во время разгадывания – не пренебрегать деталями. Осматривая картинку, может возникнуть мысль, что определенные детали не важны и не стоят внимания, а потом может оказаться, что именно они указывали на правильный ответ.

А после разгадывания загадки можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить 3 потерянных предмета/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 9 секунд найти птичку на дереве. Птица прячется на виду, но она настолько хорошо замаскировалась, что заметить ее будет непросто. Готовы ли вы испытать свою наблюдательность?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно увидеть кота за 8 секунд. Котик настолько хорошо замаскировался, что заметить его сможет только очень внимательный человек.

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