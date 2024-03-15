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Найти лимон за 12 секунд смогут лишь единицы: чрезвычайная загадка для умников

Алёна Воронина
15 марта 2024, 15:40
Лимон спрятан среди леса, но пятеро друзей, которые гуляют там, даже не замечают его.
Загадка, лимон
Нужно найти лимон за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии являются отличной возможностью испытать свои навыки и проверить внимательность. Такие загадки станут отличным дополнением, если вы хотите весело провести время с друзьями или найти себе увлекательное занятие, чтобы расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

Но при этом такие загадки еще и помогут потренировать свой мозг и лучше развить внимательность к деталям. Если разгадывать их регулярно, то результат будет виден уже очень быстро.

В следующей загадке нужно отыскать лимон, который спрятан среди леса, пишет jagranjosh. В лесу гуляют пятеро друзей, но они, похоже, не замечают лимона. Нужно помочь им отыскать цитрусовый.

видео дня

Но при этом на разгадывание загадки дается всего 12 секунд – совсем немного для загадки такого уровня.

Оптические иллюзии, в которых спрятан объект, животное или человек, являются достаточно сложными для разгадывания. Ведь обычно что-то скрытое замаскируют настолько хорошо, что заметить его сможет только очень внимательный человек.

Загадка
Нужно найти лимон за 12 секунд/ jagranjosh

Попробуйте максимально сосредоточиться на загадке, не отвлекаться ни на что другое и разгадать загадку настолько быстро, как только вам удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Заметить лимон будет непросто/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно увидеть кота за 8 секунд. Котик настолько хорошо замаскировался, что заметить его сможет только очень внимательный человек.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти потерянный телефон за 13 секунд. Только самым внимательным людям удастся заметить, где же спрятался телефон на картинке.

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