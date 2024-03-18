Украину накроют снег и морозы: синоптик назвала дату

Погода в Украине во вторник, 19 марта, будет в целом влажной. Во многих областях будут дожди, а на западе, а также в центре и на севере местами с мокрым снегом.
Ближайшей ночью температура воздуха местами будет опускаться до -4 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что дневная температура воздуха будет самой низкой в западных областях.
"Температура воздуха ближайшей ночью от 4 тепла до 4 мороза, завтра днем в большинстве областей ожидается +4...+7 градусов, на востоке и юге (кроме Одесской области) +8...+14 градусов, в западных областях будет холоднее всего, +2...+5 градусов", – отметила синоптик.
Когда в Украине потеплеет
По словам Диденко, такая холодная погода, которую мы будем наблюдать 19 марта, продержится не долго. Уже 21-22 ожидается потепление.
"Потепление предполагается 21-22 марта, как раз накануне Всемирного дня метеоролога", – отметила она.
Погода в Киеве 19 марта
В столице Украины во вторник, 19 марта, будет прохладно. Ночью будет мокрый снег, но днем от ослабится и потом совсем прекратится.
"В Киеве ближайшей ночью мокрый снег, завтра днем ослабление и прекращение осадков. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем около +5 градусов", – рассказала синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что снег и дождь накроют Украину – синоптик сказал, где ждать непогоды. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю – с 18 по 24 марта. Практически каждый день в течение недели в Украине будут идти дожди, а в некоторых областях – еще и мокрый снег.
Также ранее сообщалось, что почти всю страну будет засыпать снегом – синоптик назвала дату потепления. В Украину пришло сильное похолодание. Во многих областях синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом.
Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" рассказали, что в Украину идет долгожданное потепление. В южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
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