Украину накроют снег и морозы: синоптик назвала дату

В ряде областей будет дождь с мокрым снегом и температура воздуха опустится до -4 градусов.

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Погода в Украине – многие области накроют снег и морозы/ unsplash.com

Погода в Украине во вторник, 19 марта, будет в целом влажной. Во многих областях будут дожди, а на западе, а также в центре и на севере местами с мокрым снегом.

Ближайшей ночью температура воздуха местами будет опускаться до -4 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что дневная температура воздуха будет самой низкой в западных областях.

"Температура воздуха ближайшей ночью от 4 тепла до 4 мороза, завтра днем в большинстве областей ожидается +4...+7 градусов, на востоке и юге (кроме Одесской области) +8...+14 градусов, в западных областях будет холоднее всего, +2...+5 градусов", – отметила синоптик.

Погода в Украине 19 марта/ meteoprog

Когда в Украине потеплеет

По словам Диденко, такая холодная погода, которую мы будем наблюдать 19 марта, продержится не долго. Уже 21-22 ожидается потепление.

"Потепление предполагается 21-22 марта, как раз накануне Всемирного дня метеоролога", – отметила она.

Погода в Украине 21 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 19 марта

В столице Украины во вторник, 19 марта, будет прохладно. Ночью будет мокрый снег, но днем от ослабится и потом совсем прекратится.

"В Киеве ближайшей ночью мокрый снег, завтра днем ослабление и прекращение осадков. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем около +5 градусов", – рассказала синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что снег и дождь накроют Украину – синоптик сказал, где ждать непогоды. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю – с 18 по 24 марта. Практически каждый день в течение недели в Украине будут идти дожди, а в некоторых областях – еще и мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что почти всю страну будет засыпать снегом – синоптик назвала дату потепления. В Украину пришло сильное похолодание. Во многих областях синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" рассказали, что в Украину идет долгожданное потепление. В южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

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