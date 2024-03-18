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В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом

Юлия Закрепа
18 марта 2024, 12:24обновлено 18 марта, 13:10
В южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом
Погода в марте / коллаж: Главред, фото: unsplash.com, pexels

Синоптики "Укргидрометцентра" сообщили, что в Украине в течение недели будет преобладать влажная воздушная масса. В то же время днем в большинстве областей страны будет наблюдаться плюсовая температура.

Понедельник, 18 марта

В "Укргидрометцентре" сообщили, что в понедельник в Украине облачно. В западных областях ожидается небольшой мокрый снег, а в Карпатах - умеренный снег.

На остальной территории прогнозируется дождь, в северных и центральных областях - дождь с мокрым снегом. Температура днем на западе Украины от 0...+5°С, в большинстве областей - +2...+7°С, а на востоке и юге ожидается до +7...+12°С градусов. Ветер северо-западный, на Левобережье южный со скоростью 5-10 м/с. На дорогах западных областей местами возможна гололедица.

видео дня

В столице в понедельник облачно, возможны дождь и мокрый снег. Температура днем будет в районе +2...+7°С, а ночью от -1...+2°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Вторник, 19 марта

Во вторник в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега. Кое-где возможен туман. В западной части на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +6...+11°С; в западных областях ночью -4...+1°С, днем +1...+6°С.

Среда, 20 марта

В среду осадки пройдут в центральных, западных и местами северных областях. На юге и востоке преимущественно сухо. В Карпатах ожидаются снег и мокрый снег. В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +6...+11°С; в западных областях ночью -2...+3°С, днем +1...+6°С.

Четверг, 21 марта

В четверг в южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в остальной части страны без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С.

Пятница, 22 марта

В пятницу существенных осадков не ожидается, лишь к вечеру на Волыни пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, что синоптик предупредил об опасной погоде в Украине. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие осадки будут наиболее интенсивными в западных областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину накроет контрастная погода. В ряде областей ожидается дождь и мокрый снег, а в некоторых областях - теплая погода с температурой до +14 градусов.

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