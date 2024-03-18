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Почему нельзя ставить комнатные растения на подоконник: какие цветы в опасности

Юлия Закрепа
18 марта 2024, 02:32
Специалисты рассказали, почему нельзя размещать комнатные растения на подоконнике - малоизвестная причина
Почему нельзя ставить комнатные растения на подоконник: какие цветы в опасности
Почему нельзя ставить комнатные растения на подоконник / коллаж: Главред, фото: pexels

Комнатные растения могут добавить вашему дому беззаботную, успокаивающую атмосферу и создают уют в вашем доме. Стоит правильно ухаживать за растениями в доме, чтобы они имели красивый и здоровый вид.

Часто люди ставят комнатные растения на подоконник, чтобы они хорошо дополняли интерьер в доме, однако, это может только нанести вред вашему растению. Не все растения имеют одинаковые потребности, и некоторые из самых распространенных комнатных растений могут погибнуть у окна, передает Mirror.

Специалисты сообщили, что не стоит ставить на подоконник фиалки и мирные лилии, ведь солнечные лучи могут обжечь их листья и оставить их обозначить их черными полосами на листьях.

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Лучше на подоконник поставить растение, как алоэ вера, кактусы и суккуленты. Если вы ищете цветущие растения, то пеларгонии и бугенвилии являются отличным выбором и прекрасно сочетаются - оба растения любят много солнца.

Важно также помнить о колебаниях температуры, которые возникают на подоконнике - часто эти зоны дома могут колебаться от сквозняков и холода до жары. Поэтому, если вы заметили, что ваше растение плохо реагирует на свое расположение, стоит перенести в другое место вашего дома.

Какие комнатные растения нельзя ставить на подоконнике

  • Монстере нравится высокая влага, однако требуется хорошее освещение. Ее можно поставить на подоконник, но, чтобы солнце не слишком палило растение.
  • Калатею также можно расположить на подоконнике, или где-то возле окна. Стоит следить, чтобы растение избегало сквозняков и перепадов температуры в воздухе.
  • Если горшок орхидеи расположен на окне с южной стороны, то необходимо защитить его от прямых солнечных лучей. Иначе, растение может пострадать.
  • Пуансеттия цветет зимой, потому что растению не нравится тепло. Растение можно поставить на подоконник, но стоит следить, чтобы температура колебалась от +15°С до +21°С.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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