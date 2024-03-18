Почему нельзя ставить комнатные растения на подоконник: какие цветы в опасности

Специалисты рассказали, почему нельзя размещать комнатные растения на подоконнике - малоизвестная причина

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Почему нельзя ставить комнатные растения на подоконник / коллаж: Главред, фото: pexels

Комнатные растения могут добавить вашему дому беззаботную, успокаивающую атмосферу и создают уют в вашем доме. Стоит правильно ухаживать за растениями в доме, чтобы они имели красивый и здоровый вид.

Часто люди ставят комнатные растения на подоконник, чтобы они хорошо дополняли интерьер в доме, однако, это может только нанести вред вашему растению. Не все растения имеют одинаковые потребности, и некоторые из самых распространенных комнатных растений могут погибнуть у окна, передает Mirror.

Специалисты сообщили, что не стоит ставить на подоконник фиалки и мирные лилии, ведь солнечные лучи могут обжечь их листья и оставить их обозначить их черными полосами на листьях.

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Лучше на подоконник поставить растение, как алоэ вера, кактусы и суккуленты. Если вы ищете цветущие растения, то пеларгонии и бугенвилии являются отличным выбором и прекрасно сочетаются - оба растения любят много солнца.

Важно также помнить о колебаниях температуры, которые возникают на подоконнике - часто эти зоны дома могут колебаться от сквозняков и холода до жары. Поэтому, если вы заметили, что ваше растение плохо реагирует на свое расположение, стоит перенести в другое место вашего дома.

Какие комнатные растения нельзя ставить на подоконнике

Монстере нравится высокая влага, однако требуется хорошее освещение. Ее можно поставить на подоконник, но, чтобы солнце не слишком палило растение.

Калатею также можно расположить на подоконнике, или где-то возле окна. Стоит следить, чтобы растение избегало сквозняков и перепадов температуры в воздухе.

Если горшок орхидеи расположен на окне с южной стороны, то необходимо защитить его от прямых солнечных лучей. Иначе, растение может пострадать.

Пуансеттия цветет зимой, потому что растению не нравится тепло. Растение можно поставить на подоконник, но стоит следить, чтобы температура колебалась от +15°С до +21°С.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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