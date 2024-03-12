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Почему нельзя держать растения на подоконнике: эксперты назвали типичные ошибки

Юрий Берендий
12 марта 2024, 11:02
Специалисты назвали 8 вещей которые не стоит ставить на подоконник, в частности, речь идет о некоторых видах растений, а также других деликатных и ценных вещах.
Почему нельзя держать растения на подоконнике: эксперты назвали типичные ошибки
Что нельзя держать на подоконнике - специалисты назвали распространенные ошибки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Людей призывают не ставить определенные предметы на подоконник, если они не хотят испортить свои любимые вещи. Специалисты из MeandMyGlass.co.uk поделились восемью предметами, которые никогда не стоит ставить на подоконник, где температура может колебаться. Об этом сообщает Dailystar.co.uk.

От еды до свечей и даже растений, эксперты объяснили, почему их также нельзя ставить на подоконник, если вы не хотите, чтобы в вашем доме случилась беда.

Баллончики из-под дезодоранта

Если баллончик дезодоранта слишком долго находится под прямыми солнечными лучами, внутри него начинает повышаться давление, что может привести к его взрыву. Храните их в закрытом пакете или шкафчике.

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Еда

Подоконник может выглядеть как отличное место для вашей вазы с фруктами, но, к сожалению, это может привести к появлению фруктовых мух, а это совсем не то, что вы хотите видеть у себя дома.

Зеркала

Зеркала для макияжа на подоконнике могут представлять серьезную пожарную опасность. Даже в прохладную погоду сильные солнечные лучи могут вызвать серьезные проблемы, поэтому лучше держать их подальше от края окна.

Духи

Колебания температуры могут вызвать изменение аромата ваших любимых духов и лосьона после бритья. Их лучше хранить в прохладном и темном месте.

Свечи

Солнечный свет из окна может вызвать возгорание свечи, даже если на улице не очень тепло, что создает риск пожара в вашем доме.

Деликатные или ценные вещи

Любые деликатные или ценные вещи, например, фоторамки, могут препятствовать пользованию окном, и вы можете что-то разбить, пытаясь его открыть или убрать.

Мобильные телефоны

Телефон может легко перегреться, если его оставить на подоконнике на длительное время. Перегрев может привести к тому, что батарея нагреется до опасного уровня или даже взорвется.

Растения

Такие растения, как лилии мира и фиалки, любят солнечный свет, но его избыток может привести к ожогам листьев. Убедитесь, что они не стоят на подоконнике целый день, поворачивая растения и закрывая жалюзи.

The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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