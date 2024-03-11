Каждый уголок супермаркета продуман так, чтобы заставить покупателей потратить как можно больше.

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Почему в супермаркетах всегда ставят фрукты и овощи прямо у входа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все мы видели, что в супермаркетах фрукты и овощи всегда лежат на одном и том же месте. Оказывается, это хитрая уловка, на которую очень часто ведутся покупатели.

Эксперт по архитектуре и дизайну в своем TikTok объяснил, что существует тактическая причина, по которой фрукты и овощи располагаются возле входа, а товары первой необходимости - сзади.

Кто такой Ривз Коннелли? Ривз Коннелли - архитектур и дизайнер из Нью-Йорка, который на своем канале в TikTok делится с подписчиками полезной информацией о дизайне. видео дня

По его словам, каждый уголок супермаркета продуман так, чтобы заставить покупателей потратить как можно больше.

Ривз утверждает, что фрукты и овощи выкладывают в начале магазинов, "чтобы вы меньше чувствовали себя виноватыми, когда потом набираете нездоровую пищу".

Почему в супермаркетах всегда ставят фрукты и овощи прямо у входа / скриншот с видео

"Еще один способ заставить вас потратить больше денег - это расположить проход с хлопьями так, чтобы хлопья с высоким содержанием сахара находились на уровне глаз ребенка, чтобы он скорее схватил один из них, в то время как более полезные варианты находятся наверху", - поделился блогер.

Он также объяснил, что такие товары первой необходимости, как яйца и хлеб, размещаются в задней части супермаркетов, так что вам "приходится проходить через другие проходы, чтобы получить их", и по пути вы можете набрать лишнего.

Ривз также сказал, что некоторые магазины увеличивают размер тележек в два раза, чтобы заставить покупателей покупать больше.

"Они прекрасно понимают, что эта тактика становится менее эффективной после того, как вы посетите магазин несколько раз и лучше поймете, где что лежит. Поэтому они регулярно перемещают товары в разные проходы, чтобы дезориентировать вас", - рассказал блогер.

Смотрите видео о том, почему в супермаркетах всегда ставят фрукты и овощи прямо у входа:

@reevcon the amount of thought that goes into grocery store design, from a psychological and marketing standpoint, is absolutely wild ♬ original sound - Reeves Connelly

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