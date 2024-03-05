Мелкие "трюки" с ценами в супермаркете: как не переплатить за покупки

Для того, чтобы получать от покупателей как можно больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "трюки" со стоимостью товаров. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".
К примеру, говорят эксперты, торговцы специально устанавливают такие цены ‒ для того, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу. При этом сам покупатель может ничего и не заметить ‒ т.е. что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек.
Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно заметной.
Работает же схема по принципу округления. Согласно ему:
- сумму, менее пять копеек должны "простить" покупателю;
- более пять копеек имеет право оставить себе магазин.
"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – говорят эксперты.
Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться банковской карточкой.
"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорится в материале.
Что такое SWIFT?
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Причем сама система не является платежной — она не выполняет функций расчета и взаимного клиринга (т.е. безналичных платежей) между участниками, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.
Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Зачем разрезать губки пополам: хитрость, о которой молчат хозяйки
- Для чего люди кладут пробки в вазон: простая хитрость, которая спасет ваши растения
- Зачем ставить соду в духовку: мало кто догадывается об этой простой хитрости