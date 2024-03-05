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Мелкие "трюки" с ценами в супермаркете: как не переплатить за покупки

Дмитрий Видоменко
5 марта 2024, 17:36
Чтобы получить от покупателей больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "хитрости" со стоимостью товаров, говорят эксперты.
Супермаркет
Как не переплатить за покупки в супермаркетах? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Для того, чтобы получать от покупателей как можно больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "трюки" со стоимостью товаров. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

К примеру, говорят эксперты, торговцы специально устанавливают такие цены ‒ для того, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу. При этом сам покупатель может ничего и не заметить ‒ т.е. что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек.

Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно заметной.

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Работает же схема по принципу округления. Согласно ему:

  • сумму, менее пять копеек должны "простить" покупателю;
  • более пять копеек имеет право оставить себе магазин.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – говорят эксперты.

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться банковской карточкой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорится в материале.

Что такое SWIFT?

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Причем сама система не является платежной — она не выполняет функций расчета и взаимного клиринга (т.е. безналичных платежей) между участниками, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

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