В Украине подорожал стратегически важный продукт: как изменилась цена

До конца весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

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Цена на популярный продукт в Украине выросла / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине резко поднялись цены на картофель. Стоимость выросла из-за отсутствия хранилищ для хранения этой сельскохозяйственной культуры. Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии "РБК-Украина".

По словам аналитика, стоимость картофеля в Украине будет подниматься. На оптовых рынках украинских городов за месяц цены на картофель выросли на 72%, до 15,50 грн за килограмм. В супермаркетах средняя стоимость этого продукта составляет 24 грн за килограмм. По сравнению с предыдущим периодом цена поднялась на 42%.

"Основной причиной роста является то, что большая часть продукции в хозяйствах населения уже реализована. Не все имеют хранилища для хранения картофеля, поэтому сейчас оптовые поставки несколько ограничились", - пояснил аналитик. видео дня

Гопка также отметил, что во время сильных морозов есть риски порчи картофеля, поэтому его хранение потребует дополнительных затрат, чтобы избежать потерь.

"К концу весны цены на картофель могут продолжить расти", - добавил Гопка.

Рост цен на продукты в Украине

Напомним, в январе в Украине возрастет стоимость некоторых основных овощей и фруктов, в частности картофеля, капусты, моркови, свеклы и яблок. Среди овощей больше всего поднимется цена лука, а среди фруктов - яблок.

Также в Украине с начала декабря повысились цены на ряд продуктов. Особенно поднялась цена на мясо и мясные изделия.

Как сообщал Главред, стоимость картофеля в Украине резко выросла, достигнув 12 грн за килограмм. Эксперты EastFruit называют причинами этого увеличения спрос и возможные махинации среди фермеров.

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