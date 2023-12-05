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В Украине взлетают цены на популярный продукт: что дорожает перед праздниками

Елизавета Бельмас
5 декабря 2023, 14:55
В декабре в Украине стремительно растет в цене один из самых важных продуктов.
В Украине взлетают цены на популярный продукт
В Украине взлетают цены на популярный продукт / коллаж: Главред, фото: УНИАН

С самого начала декабря в Украине наблюдается повышение цен на некоторые продукты. В частности - на мясо и мясные изделия. Об этом сообщает Минфин.

Рост цен на мясо в декабре

Больше всего в цене выросла курица. Например, куриное бедро теперь стоит в среднем 112,45 грн/кг, также подорожала куриная голень. Её цена выросла с 85,55 грн в ноябре до 86,95 грн за кг в начале декабря.

Не изменилась в цене куриная тушка, а средняя стоимость филе даже уменьшилась, она подешевела на гривну.

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Также подорожала свинина. Свиную грудку можно купить в среднем за 186,06 грн за кг, лопатку - в среднем за 190 грн за кг, а вот ошеек обойдется в 253,16 грн за кг.

Цены на другие части:

  • ребра - 189,70 грн за кг
  • шашлык - 220 грн за кг

Помимо прочего, также подорожала колбаса. Популярная в Украине "Брауншвейская" с 688 грн выросла в цене до 717 грн за кг. Не менее популярную варено-копченую колбасу "Глобино" Салями сейчас можно купить за 224 грн за кг, в это же время в супермаркетах 460 г этой колбасы обойдется в 124,97 грн.

Цены на мясо
Цены на мясо / Минфин

Что ещё подорожает в декабре

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что до конца года значительно вырасти в цене может не только мясо, но и, например, молочная продукция и яйца. Также подорожает, скорее всего, лук. Это связано как и с ценами на горючее, так и с изменениями в логистике и сезонностью.

Цены в Украине

Напомним, этой зимой в Украине могут значительно подорожать некоторые продукты. Повлияет на рост цен не только сезонность, но и другие факторы. По словам эксперта, стоимость продуктов может вырасти на 50%.

Также перед праздниками в Украине традиционно растут цены. Подобная ситуация, вероятно, повторится и на Новый год 2024. Экономист Олег Пензин считает, что могут подняться цены на те продукты питания, на которые резко вырастет спрос. В частности, на деликатесы, икру, красную рыбу, мясные изделия.

Помимо прочего, на рост цен может повлиять ситуация с импортом продуктов из других стран. Блокада польской границы может привести к росту цен на отдельные сегменты импортной продукции или даже к их значительному дефициту.

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цены на продукты
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