Дефицит продуктов и подорожание: что будет с ценами в Украине до конца года

Цены на продукты в Украине могут изменится буквально за месяц. Эксперты рассказали, к чему нужно быть готовыми.

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Что будет с ценами в Украине до конца года / коллаж: Главред. фото: УНИАН

Блокада границ в Украине привела к проблемам с импортом некоторых продуктов из Европы. На эти же продукты в последствии может вырасти и цена. В частности - на кофе, соль, некоторые фрукты, морепродукты, алкоголь, а также на моющие и косметические средства. Об этом рассказали в редакции Интерфакс-Украина.

Дефицит продуктов - когда ожидать

Блокада польской границы легко может привести к дефициту некоторых испортных продуктов. Об этом сообщают некоторые эксперты. Например, блокировка пропускных пунктов может повлиять на импорт фруктов, которые не растут в Украине и на морепродукты, потому как Украина не имеет доступа к морю для вылова рыбы.

При этом, председатель "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук уверен, что дефицита в стране не будет. Однако, есть другие минусы - рост цен. Он объясняет, что на данный момент не стоит говорить об исчезновении продуктов с полок украинских магазинов, но, не стоит исключать и тот факт, что чем дольше продолжается блокада - тем дороже могут становиться продукты.

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В популярном супермаркете "АТБ" при этом добавляют, что в их ассортименте часть импортной продукции достаточно весома, особенно, если говорить о молочной продукции, замороженных овощах и фруктах.

Также неутешительной блокада стала для супермаркетов "Коло". Директор Марина Сергиенко сообщает, что импортные какао, кофе, апельсины и соль приведут к рискам потери около 25-30 миллионов грн в месяц. Помимо прочего, она акцентирует внимание на том, что блокада границ может привести также к дестабилизации украинского производства из-за дефицита импортных составляющих. Также, по словам Сергиенко, блокада значительно влияет на процессы бизнеса перед праздниками, например такие, как запасы продукции.

Рост цен в Украине - как будет меняться стоимость продуктов

Денис Марчук сообщает, что рост цен может ограничиться только на импортные продукты, такие, как красная рыба, кальмар, устрица. Также в цене могут вырасти молочные продукты.

Заместитель генерального директора "ЭКО маркет" по логистике Наталья Красникова при этом добавляет, что отечественный продукт в этот момент если и наберет в цене, то минимально. Исключением станут только те позиции, для которых необходимы импортные составляющие.

"Все это может привести к перераспределению рынка в пользу украинских компаний, чьи производственные мощности расположены в Украине, составляющие продуктов также производят здесь, а сами предприятия имеют достаточный уровень производства, чтобы закрыть ниши, которые ранее занимал импорт", - позитивно резюмирует Красникова.

Также о том, что небольшой рост в стоимости отечественных продуктов может наблюдаться, но он не будет при этом стремительным и сильным, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Рост цен на овощи, например, будет обусловлен затратами на необходимость их хранения.

Однако довольно сильно вырасти в цене могут алкогольные напитки. Кабинет министров Украины уже принял решение повысить цены следующим образом:

на водку - 5-13%

игристое вино и газированные винные напитки - 12%

другая винодельческая продукция - 40-85%

Объясняют это в правительстве тем, что цены, установленные в 2021 году совершенно перестали отвечать реальным тратам на производство и реализацию алкоголя.

Блокада границ

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Также блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к дефициту и рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Однако, вчера, 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится ужже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

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