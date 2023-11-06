"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

В результате забастовки польских перевозчиков 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

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Польские перевозчики начали забастовку на границе Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября, что уже привело к ограничениям в движении грузовиков на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - говорится в сообщении ГПСУ в телеграм-канале.

Отмечается, что"организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и тому подобное".

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Как ранее сообщалось, польские перевозчики, в числе 200 человек и с наличием 100 тягачей, планировали провести забастовку на трех пограничных пунктах на границе между Украиной и Польшей 3 ноября. Однако дата начала блокады движения грузового транспорта была перенесена на 6 ноября.

По информации польских СМИ, участники забастовки планируют продолжить свой протест "в течение двух полных месяцев до 6 января 2024 года", они также выдвинули ряд требований:

Восстановление нормальных разрешительных отношений с Украиной;

Ужесточение транспортных правил;

Запрет регистрации компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия расположены за пределами Европейского Союза;

Обеспечение доступа к украинской системе "Шлях";

Разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "ЕЧерга";

Ввод отдельных очередей для пустых автомобилей.

Как заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, большинство требований польских перевозчиков, угрожающих перекрыть границу, невыполнимы.

В то же время, посол Украины в Польше, Василий Зварыч назвал действия поляков "ударом в спину Украины".

Посол в Х (бывший Твиттер) отметил, что блокирование движения грузового транспорта в направлении трех пограничных пунктов на границе между Украиной и Польшей является серьезным ударом для Украины и создает угрозу существованию так называемых "коридоров солидарности", которые используются для транспортировки украинского зерна в другие страны.

"Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши с Украиной в Хребене, Дорохуске, Корчеве - это болезненный удар в спину Украины, которая страдает от российской агрессии. Коридоры солидарности между Украиной и ЕС находятся под угрозой. Мы призываем положить конец блокаде границы! ", - написал посол.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Международная транспортная ассоциация Украины (МТАУ) предупредила, что начиная с 6 ноября, из-за забастовки польских перевозчиков существует угроза временного перекрытия польско-украинской границы на всех пограничных пунктах до конца 2023 года. Польские перевозчики обещают провести забастовку из-за чрезмерной конкуренции со стороны украинских перевозчиков после внедрения либерализации международных перевозок между Украиной и Европейским Союзом.

Также, вполне вероятно, что поляков подстрекают на протесты именно со стороны страны-агрессора. Ведь у перевозчиков, объявивших о забастовке, Основной рынок был в Беларуси и РФ.

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