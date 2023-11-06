Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте: в Германии выдали странное заявление

Министр обороны Германии заявил, что власти пока не решили, передавать Украине дальнобойные ракеты или нет.

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Германия сомневается в том, что ракеты Taurus поменяют ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, depositphotos.com/ua

В Германии не решили, передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus или нет. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что эти ракеты якобы "не смогут значительно изменить ход войны". Об этом сообщает NATO Talk.

Министр добавил, что сейчас нет новостей о решении этого вопроса. Также он говорит, что "Германия не будет игнорировать собственные интересы". Немецкое правительство будет проверять все перед поставкой вооружения. В то же время эти "решения даются очень непросто", говорит Писториус.

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером. ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система", - сказал Писториус. видео дня

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ, писало издание The Wall Street Journal. По данным журналистов, Шольц опасается эскалации конфликта с Москвой. В Германии также допускают, что Киеву могли бы дать ракеты Taurus с сокращенной дальностью.

Ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, именно поэтому Шольц, который опасается эскалации конфронтации с Россией, блокирует их поставки Украине, считают журналисты Politico. Как полагает эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиана Хоффмана, Taurus значительно сильнее тех же Storm Shadow, которые ранее передали Киеву Британия и Франция.

55% немцев поддерживают план Шольца не давать ВСУ ракеты Taurus, показал опрос института YouGov по заказу немецкого агентства DPA. Сторонников передачи Киеву ракет – 26% респондентов.

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