Politico о причине задержки Шольцом поставок Taurus: способны разрушить Крымский мост

В настоящее время Taurus - единственное реальное дальнобойное средство, которое есть у Германии.

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Шольц не хочет передавать Украине Taurus / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншоты видео

Германия не спешит передавать Украине свои крылатые ракеты Taurus из-за их технических характеристик, которые позволяли бы ВСУ лучше нацеливаться на такие объекты, как, например, Крымский мост.

Politico цитирует доктора наук и эксперта по ракетам из Университета Осло Фабиана Хоффмана. По его словам, переданные Украине британские Storm Shadow существенно уступают по характеристикам немецким Taurus.

Все дело в боеголовках. В Taurus она оснащена взрывателем PIMPF (программируемый интеллектуальный многоцелевой взрыватель), который распознает слои материала и пустоты и может более эффективно взрывать многослойные или заглубленные цели.

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"Одна ракета, оснащенная взрывателем, чувствительным к пустоте и "считывающим" слои, может, таким образом, нанести ущерб, которого раньше можно было достичь только с помощью двух или трех точно сброшенных бомб", - отметил Хофманн, добавив, что если Украина получит эти ракеты, она сможет эффективно наносить удары по Крымскому мосту.

Именно поэтому Шольц и тянет с поставками Taurus, пишет издание. Журналисты припоминают канцлеру его недавнее заявление, что разрушение моста приведет к нежелаемой "эскалации войны".

Кроме того, Берлин обеспокоен, что ракетам, которые (как и Storm Shadow/SCALP) используют систему картографирования контуров местности, чтобы оставаться на курсе в условиях отсутствия GPS, потребуются топографические данные, запрограммированные в их системы наведения Германией.

Эксперты соглашаются, что Украине понадобится больше геоданных для запуска Taurus, чем для SCALP или Storm Shadow. Однако обучение украинских солдат этому процессу требует больше времени, "поскольку оно более сложное".

Но Хоффманн не считает это "аргументом", так как большая часть топографических данных, необходимых для системы контурного картографирования Taurus, общедоступна.

Указывается также, что Берлин волнуется, что ракеты попадут в руки российских войск. Россия якобы сильно заинтересована заполучить технологии, так как Taurus разработан для противодействия российским системам ПВО, таким как "Панцирь" и С-400.

Но, пишут журналисты, несмотря на ряд "аргументов" по задержке поставок ракет, на Шольца только усиливается давление со стороны однопартийцев.

Taurus для Украины

В сентябре The Wall Street Journal писала, что Шольц лично заблокировал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Во-первых, Шольц считает, что для таких поставок нужно внести изменения в Конституцию ФРГ. Во-вторых, вся ситуация приведет к эскалации отношений Германии со страной-агрессором Россией.

Однако недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, жестко раскритиковав Шольца за его нерешительность, подчеркнула, что Украина имеет право наносить этими ракетами удары непосредственно по России.

"Теперь мы должны немедленно доставить Taurus, потому что при прицельном применении крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", - написала она в соцсетях 30 сентября.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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