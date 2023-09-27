Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ – WSJ

Если Германия таки передаст Украине ракеты Taurus, их дальность сократят из-за опасений ударов ВСУ по территории агрессора России, пишут журналисты.

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В Германии призвали Шольца не тормозить решение по передаче Украине ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, из открытых источников

Канцлер ФРГ Олаф Шольц притормозил решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Он опасается прямой конфронтации с агрессором Россией. В Германии призывают Шольца дать добро на поставки ракет Киеву, но могут сократить радиус дальнего действия Taurus, чтобы они не доставали до российской территории.

Почему Шольц блокирует передачу Украине Taurus

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что Берлин, вероятно, откладывает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus из-за опасений, связанных с риском вовлечения Германии в прямой конфликт с Россией.

"Немецкие официальные лица заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц затормозил этот шаг из-за опасений, что немецкий персонал должен будет приехать в Украину, чтобы помочь обслуживать и управлять комплексным оружием", - полагают журналисты. видео дня

Инсайдеры журналистов сказали, что отправка немецкого военного персонала в зону боевых действий должна быть согласована Бундестагом. К тому же Шольц обеспокоен риском "прямой конфронтации с Россией".

В то же время высокопоставленный депутат Бундестага от Партии зеленых Антон Хофрайтер призвал Шольца не блокировать передачу Украине ракет Taurus.

"Канцлер должен прекратить блокировку доставки Taurus. Колебания и технические оправдания лишь способствуют укреплению Владимира Путина в то, что он все еще может победить, и это продолжает войну", - отметил законодатель.

Германия может одобрить Taurus для Украины после решения США по ATACMS

В WSJ также отметили, что представитель Шольца отверг планы Берлина по поставкам Киеву ракет Taurus в ближайшее время. Впрочем, подобная ситуация уже была, когда Германия согласилась передать Украине танки Leopard только в обмен на решение США о поставках украинскому государству танков Abrams. Таким образом, немцы ждут сигнала от Штатов.

"Подобные дебаты предшествовали решению Германии отправить в Украину танки немецкого производства. Шольц согласился сделать это только после того, как убедил президента Джо Байдена прислать американские танки. Согласно тому, что Шольц назвал принципом "стратегического шага", Германия с тех пор настаивала на поставках новых типов оружия только в том случае, если США тоже делают это", - предположили журналисты.

Германия опасается ударов Taurus по Крымскому мосту

Кроме того, в канцелярии Шольца якобы обеспокоены тем, что Украина будет наносить удары Taurus по Крымскому мосту. Обстоятельства, снова-таки, могут усилить конфронтацию ФРГ с Россией.

"Сначала чиновники канцелярии были озабочены использованием ракет для ударов по территории России. Они также были озабочены тем, что [ракеты] могут попасть по Керченскому мосту, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта", - пишут американцы.

Впрочем, британские чиновники проинформировали Берлин, что Украина соблюдает правила, не раскрывает конфиденциальные детали и наносит удары западным оружием только по оккупированным территориям.

"Украина никогда не наносила ударов [Storm Shadow.] по целям, которые не одобрили бы британцы, заявили эти должностные лица своим немецким коллегам, заверив их, что они могут положиться на Киев в соблюдении любого соглашения по избранию целей", - отметили в WSJ.

Германия может сократить дальность ракет Taurus

Журналисты со ссылкой на немецких чиновников также сообщили, что если Берлин решится на передачу Киеву Taurus, дальность пуска ракеты, которая способна наносить удары на расстоянии 500 километров, могут сократить. Во избежание "риска использования ее для ударов по России".

При этом, по мнению авторов материала, пока непонятно, даст ли ФРГ "зеленый свет" на удары ракетами Taurus по целям в оккупированном Крыму.

Ракеты Taurus для Украины

В середине сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией по Taurus и ATACMS. Диалог продолжается.

В Германии сделали заявление о передаче Украине крылатых ракет Taurus. В частности, министр обороны Борис Писториус в интервью французским СМИ сказал, что Берлин не отказывается передавать Киеву Taurus, однако нужно продумать все процедуры и последствия решения.

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus, написали журналисты немецкого издания Bild. Германия должна решиться на передачу Украине ракет после того, как аналогичное решение по ATACMS приняли в США.

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