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В Германии сделали заявление о передаче Украине крылатых ракет Taurus

Алина Дембицкая
21 сентября 2023, 22:02 обновлено 21 сентября, 22:02
Как подчеркнул глава Минобороны Германии, Taurus являются системами очень большой дальности.
Германия, Писториус
В Германии сделали заявление о передаче Украине крылатых ракет Taurus / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Германия не отказывается предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Однако для одобрения окончательного решения нужно пройти некоторые процедуры. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в совместном интервью с французским коллегой Себастьеном Лекорню изданию Le Monde.

"Нет, мы не отказываемся от крылатых ракет. Мы рассматриваем запрос и его последствия. Например, необходимо учитывать юридические или технические аспекты. Я знаю, что для этого нужно время ... Наш долг – тщательно рассмотреть все вопросы", - сказал Писториус, добавив, что осознает, какую пользу они могут дать украинским воинам.

Как подчеркнул глава Минобороны Германии, Taurus являются системами очень большой дальности.

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В ответ на вопрос об обязательствах Украины по ограничению использования этих ракет за пределами своей территории, министр обороны пояснил, что "обязательство, конечно, является очень важным фактором проверки, но это не единственный критерий".

Ракеты Taurus для Украины

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что поставки Украине ATACMS от США не являются условием передачи Киеву немецких ракет Taurus. По его словам, дискуссия относительно отправки Украине немецких крылатых ракет продолжается.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией по ATACMS и Taurus. Дипломат уточнил, что идут переговоры, есть продвижение вперед, но решений пока нет.

Министр обороны Германии Писториус резко ответил на просьбу передать Украине ракеты Taurus. По словам Писториуса, это "неправильный тон", поскольку в вопросах передачи вооружений Берлин должен руководствоваться интересами своего государства.

Позже Борис Писториус заявил, что правительство Германии примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в течение 1-2 недель. Немецкие власти не сомневаются, однако поставка подобных вооружений, дальность которых больше любого другого оружия, которое ранее предоставлялось Киеву, предполагает соблюдение определенных процедур.

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