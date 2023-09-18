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Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

Алина Дембицкая
18 сентября 2023, 23:08 обновлено 18 сентября, 23:08
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Писториус отметил, что ФРГ до сих пор не приняла решение, отправлять ли немецкие ракеты Taurus.
Борис Писториус
ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал подготовку для Украины нового пакета военной помощи, который направлен на укрепление украинской обороны. Стоимость нового пакета помощи составляет 400 миллионов евро. Об этом Писториус сказал в интервью Bild.

"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывные, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы – это то, что острее всего необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной, - сказал Писториус.

Кроме того, по словам немецкого главы Минобороны, в пакет помощи войдут защитные транспортные средства и системы разминирования. Также ФРГ планирует отправить одежду, а также электро- и теплогенераторы на зиму.

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"Россия напала на Украину, нарушив международное право. Мы хотим, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла войну... Украина не просто защищает свою территорию. Она борется за большее: за то, что авторитарные государства не могут просто вторгнуться в страну, убить людей и установить новые границы. Поэтому эта война не только против Украины. Это фундаментально о свободе. О свободе во всем мире", - подчеркнул Писториус

На вопрос о том, почему в этот пакет не войдут крылатые ракеты Таурус, Писториус заявил, что федеральное правительство обязано очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия.

"Необходимо прояснить множество политических, юридических, военных и технических аспектов. Это непросто. Правительство Германии еще не решило, посылать ли крылатые ракеты Taurus", - добавил он.

Военная помощь от Германии

Недавно Германия отправила партию военной помощи Украине, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

Также Германия передала еще две обещанные установки Patriot для защиты украинского неба от российских ракетных атак. Кроме того, в пакет, заявленный на сайте Министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

Как пишет Der Spiegel, Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине. ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы. По данным издания, Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро.

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