Топ-генерал США откровенно ответил, помогут ли РФ в войне против Украины снаряды КНДР

Иностранные эксперты предполагают, что Ким Чен Ын будет поставлять боеприпасы в РФ в обмен на получение от нее передовых вооружений или технологий.

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Милли ответил, помогут ли РФ в войне против Украины снаряды КНДР / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Северная Корея может увеличить поставки артиллерийских боеприпасов в страны-агрессора Россию. Однако это вряд ли будет иметь большое значение для течения войны в Украине. Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли, пишет The Guardian.

Как отметил Милли, недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, заставит Северную Корею предоставить Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен.

В то же время американский генерал подчеркнул, что пока не ясно, сколько и как скоро будут предоставляться боеприпасы.

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"Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому", - заявил Милли.

По его словам, хотя он не хочет слишком уменшать значение помощи оружием, "я сомневаюсь, что она будет решающей".

Иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким Чен Ын, скорее всего, будет поставлять боеприпасы в Россию в обмен на получение от нее передовых вооружений или технологий.

Военная помощь Пхеньяну Москве

Как сообщал Главред, 13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с визитом. В своем заявлении он уже успел открыто заявить о поддержке агрессии Путина и даже пожелать россиянам "победы" в войне.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в частности снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

По данным Reuters, если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие, это поможет стране-агрессору расширить запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны. Но доступ к этим запасам, вероятнее всего, значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе.

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