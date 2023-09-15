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Залужный заинтриговал "хорошими новостями" после встречи с западными партнерами

Алина Дембицкая
15 сентября 2023, 18:27 обновлено 15 сентября, 18:27
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Залужный обсудил с партнерами потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике.
Залужный, ВСУ
Залужный встретился с западными партнерами и рассказал о помощи ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с американскими и британскими партнерами. Он обсудил с союзниками развитие событий на фронте, а также потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

"Встреча с американскими и британскими партнерами. Широкий круг вопросов, конструктивные переговоры. Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках войск. Представил наше видение развития событий на передовой. Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хорошие новости", - отметил главнокомандующий.

Также Залужный отметил, что они остановились с партнерами на вопросах усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей. Отдельной темой была ситуация в Черном море.

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"Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором", - подытожил он.

Военная помощь Украине

Недавно глава отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что Америка официально одобрила отправку первой партии танков Abrams в Украину. Танки должны прибыть в Украину в начале осени. По его словам, вместе с танками ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS.

Кроме того, недавно Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

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