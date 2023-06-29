УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

Алина Дембицкая
29 июня 2023, 21:25 обновлено 29 июня, 21:25
51
Предоставление ATACMS Украине еще должно быть одобрено "на самом высоком уровне", подчеркнули чиновники Европы и США.
Ракеты ATACMS, Владимир Зеленский, Джо Байден
США близки к предоставлению ВСУ систем ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины, скриншот

Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

"США рассматривают возможность принятия решения о передаче ракетной системы дальнего радиуса действия Украине", - говорится в сообщении.

По словам должностных лиц Европы и США, предоставление ATACMS Украине еще должно быть одобрено "на самом высоком уровне". В то же время наблюдаются признаки того, что Белый дом изменил свою позицию относительно такого оружия и понимает "насущную необходимость" поддержать Украину в противостоянии стране-агрессору России в ближайшие недели.

видео дня

Как отметил анонимный чиновник из сферы обороны Украины, в течение последних недель "Киев получил положительные признаки, что США изменили свою позицию относительно систем ATACMS".

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении. Он отметил, что эта тема "все еще в игре", подразумевая, что вопрос продолжает рассматриваться.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины ATACMS
Реклама

Главное за день

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

21:25 Мир
Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в Краматорске

Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в Краматорске

19:03 Украина
"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

17:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:49

Гороскоп на июль 2023 для Козерогов: что будет происходить в любви, финансах, работе

21:47

"Это просто шик": российский генерал цинично обрадовался смертям в КраматорскеФотоВидео

21:25

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

20:59

Роман Цимбалюк. Путин опять "всех переиграл"?Видеоблоги

20:58

"С ним обращаются осторожно": появились новые подробности задержания Суровикина

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
20:43

Гороскоп на июль 2023 для Стрельцов: надбавка на работе и прибавления в семьеВидео

20:22

"Я вся съеживалась": женщина назвала сына "крутым" именем и серьезно пожалела

20:15

Платье "від кутюр" или "от кутюр": ответ известного языковеда удивил наповал

20:03

Путин не теряет надежды вовлечь Беларусь в войну - Пономарев

Реклама
19:43

Пригожинский мятеж: режим не распался, но трещины пошлимнение

19:11

"Путей очень много": экс-депутат Госдумы анонсировал непрерывное отступление войск РФВидео

19:03

Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в КраматорскеФотоВидео

18:56

Цены вырастут: в Украине в два этапа поднимут тарифы на воду

18:44

Favbet передал еще партию дронов для ВСУ реклама

18:08

Задачка для 11-летних детей ставит в тупик всех взрослых: только гении справятся

18:04

Путин нарисовал свой автопортрет, вышло очень похоже

18:00

Владимир Дантес и Даша Кацурина больше не вместе - СМИ

17:46

"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

17:34

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:28

Сожмите кулак и проверьте какой вы человек: тест на доброту

Реклама
17:08

"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

16:56

Не дожил до 23-летия два дня: мать потеряла на войне своего единственного сына-героя

16:55

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:46

Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

16:46

Путин потерял свои "красные линии" после мятежа Пригожина - Politico

16:44

Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяцаВидео

16:35

Дочь Суровикина по "методичке" опровергает заявления о его аресте

16:26

Собчак таки беременна - фото попали в сеть

16:26

Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

16:24

Узнайте, какой вы человек: два разных слова на картинке определят вашу личность

16:13

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

15:55

"Не мог сделать иначе": Суханов признался, общается ли с родителями в России

15:55

Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

15:47

Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцамВидео

15:47

Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

15:47

"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

15:36

Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

15:30

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

Реклама
14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

14:43

Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

14:43

Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

14:41

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:31

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять