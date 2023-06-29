"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

Предоставление ATACMS Украине еще должно быть одобрено "на самом высоком уровне", подчеркнули чиновники Европы и США.

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США близки к предоставлению ВСУ систем ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины, скриншот

Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

"США рассматривают возможность принятия решения о передаче ракетной системы дальнего радиуса действия Украине", - говорится в сообщении.

По словам должностных лиц Европы и США, предоставление ATACMS Украине еще должно быть одобрено "на самом высоком уровне". В то же время наблюдаются признаки того, что Белый дом изменил свою позицию относительно такого оружия и понимает "насущную необходимость" поддержать Украину в противостоянии стране-агрессору России в ближайшие недели.

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Как отметил анонимный чиновник из сферы обороны Украины, в течение последних недель "Киев получил положительные признаки, что США изменили свою позицию относительно систем ATACMS".

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении. Он отметил, что эта тема "все еще в игре", подразумевая, что вопрос продолжает рассматриваться.

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