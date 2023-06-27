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"Все может закончиться печально": РФ морально не готова к наступлению ВСУ - Пономарев

Алина Дембицкая
27 июня 2023, 02:00
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В РФ понимают, что контрнаступление украинских воинов может закончиться весьма печально для российской армии, подчеркнул Пономарев.
'Все может закончиться печально': РФ морально не готова к наступлению ВСУ - Пономарев
Пономарев заявил, что наступление ВСУ может быть очень успешным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Страна-агрессор Россия имеет очень слабый боевой дух. Оккупанты изрядно боятся украинского наступления. Такое мнение во время чата на Главреде высказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

Как отметил Пономарев, волна психологической подготовки к началу мощной украинской наступательной операции, которая вот-вот начнется, очень пугала путинских солдат – они были готовы разбегаться при малейшем проявлении признаков того, что она началась.

"Вот только все долго ждали-ждали наступления ВСУ, а оно все не начиналось и не начиналось. В итоге началась обратная волна – мол, ничего не будет, а потому нечего бояться. И сейчас никто не понимает замысла украинского командования. Ведь вроде как идут какие-то бои, какое-то наступление, но все это чисто тактическое",-сказал экс-депутат Госдумы РФ.

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По его словам, в Кремле пока просто ждут, чем это дело кончится.

"Одни говорят, что ничего страшного и не будет, другие, более сообразительные, понимают, что это разминка, разведка боем, прощупывание позиций, которое может закончиться весьма печально для российской армии. Я склоняюсь ко второй позиции", - добавил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что оккупант Россия опасается рокового удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Помимо этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов считает, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах оккупантов РФ. По его прогнозу, в скором времени может произойти крушение российских войск.

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