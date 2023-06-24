'Внутри Кремля что-то искрит': Сотник рассказал о приближающемся хаосе в РФ

В РФ разные группировки начинают воевать друг против друга и явно что-то задумывают, отметил Сотник.

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Сотник рассказал о приближении хаоса в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот

В стране-агрессоре России продолжается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. До 1 июля все наемники должны подписать контракты с ведомством. И тут будет два варианта – либо обе стороны договорятся, либо конфликт продолжится. Такое мнение в интервью Главреду высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Как отметил Сотник, Путину конфликт Минобороны и Пригожина одновременно как выгоден, так и не выгоден. С одной стороны, конфронтация работает на дестабилизацию, но с другой – сохраняется система сдержек и противовесов. На Шойгу есть Пригожин, а на Пригожина – Шойгу. Вот они между собой и конфликтуют.

"Конечно, конфронтация не в пользу Путину. Мне кажется, он придет к Соломонову решению, когда будет определен статус так называемых ЧВК в рамках государства, и Шойгу скажут: отвали от Пригожина. Посмотрим, что произойдет. Ситуация очень шаткая – на скотобазе все может произойти", - сказал журналист.

По его наблюдениям, внутри Кремля что-то искрит. Различные группировки начинают воевать друг против друга и явно что-то замышляют. Возможно, готовятся к системной перезагрузке.

"Сейчас все в Кремле боятся реального контрнаступления Украины. Никто не понимает, было или не было контрнаступление, или это была разведка боем. Все очень напряжены и ждут. Мощный удар, к примеру, по Крыму, может решительно опрокинуть всю конструкцию. Тогда начнется хаос, который невозможно будет контролировать", - подчеркнул Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Главарь бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с главой Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Генштаба Валерием Герасимовым. Он, используя нецензурную лексику, в жесткой форме потребовал от них выдать боевикам Вагнера боеприпасы. Позже Пригожин вывел свое военное формирование из Бахмута.

На днях министр обороны агрессора России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все так называемые "добровольческие формирования" должны перейти под контроль Минобороны. Пригожин сказал, что ничего не будет подписывать. Свое заявление он повторил и после того, как директор РФ Путин намекнул, что контракты должны подписать все.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

Как отметил политический философ Александр Морозов, диктатор Владимир Путин и его ближайшее окружение не стремятся к регулированию или прекращению конфликта между Евгением Пригожиным и Минобороны РФ. По его словам, система власти Путина не столь централизована, как считают многие.

Смотрите полное интервью Александра Сотника специально для Главреда:

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