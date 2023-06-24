УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Внутри Кремля что-то искрит": Сотник рассказал о приближающемся хаосе в РФ

Алина Дембицкая
24 июня 2023, 02:35
64
В РФ разные группировки начинают воевать друг против друга и явно что-то задумывают, отметил Сотник.
'Внутри Кремля что-то искрит': Сотник рассказал о приближающемся хаосе в РФ
Сотник рассказал о приближении хаоса в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот

В стране-агрессоре России продолжается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. До 1 июля все наемники должны подписать контракты с ведомством. И тут будет два варианта – либо обе стороны договорятся, либо конфликт продолжится. Такое мнение в интервью Главреду высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Как отметил Сотник, Путину конфликт Минобороны и Пригожина одновременно как выгоден, так и не выгоден. С одной стороны, конфронтация работает на дестабилизацию, но с другой – сохраняется система сдержек и противовесов. На Шойгу есть Пригожин, а на Пригожина – Шойгу. Вот они между собой и конфликтуют.

"Конечно, конфронтация не в пользу Путину. Мне кажется, он придет к Соломонову решению, когда будет определен статус так называемых ЧВК в рамках государства, и Шойгу скажут: отвали от Пригожина. Посмотрим, что произойдет. Ситуация очень шаткая – на скотобазе все может произойти", - сказал журналист.

По его наблюдениям, внутри Кремля что-то искрит. Различные группировки начинают воевать друг против друга и явно что-то замышляют. Возможно, готовятся к системной перезагрузке.

"Сейчас все в Кремле боятся реального контрнаступления Украины. Никто не понимает, было или не было контрнаступление, или это была разведка боем. Все очень напряжены и ждут. Мощный удар, к примеру, по Крыму, может решительно опрокинуть всю конструкцию. Тогда начнется хаос, который невозможно будет контролировать", - подчеркнул Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Главарь бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с главой Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Генштаба Валерием Герасимовым. Он, используя нецензурную лексику, в жесткой форме потребовал от них выдать боевикам Вагнера боеприпасы. Позже Пригожин вывел свое военное формирование из Бахмута.

На днях министр обороны агрессора России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все так называемые "добровольческие формирования" должны перейти под контроль Минобороны. Пригожин сказал, что ничего не будет подписывать. Свое заявление он повторил и после того, как директор РФ Путин намекнул, что контракты должны подписать все.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

Как отметил политический философ Александр Морозов, диктатор Владимир Путин и его ближайшее окружение не стремятся к регулированию или прекращению конфликта между Евгением Пригожиным и Минобороны РФ. По его словам, система власти Путина не столь централизована, как считают многие.

Смотрите полное интервью Александра Сотника специально для Главреда:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Александр Сотник война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФ

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФ

02:40 Мир
Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

01:07 Мир
После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – Жданов

После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – Жданов

00:45 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

03:10

Воспринимают близко к сердцу: пять знаков зодиака, которые слишком уязвимы

02:40

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФВидео

02:35

"Внутри Кремля что-то искрит": Сотник рассказал о приближающемся хаосе в РФВидео

02:20

Евгений Карась. Что происходит на России?Видеоблоги

02:05

Как и с чем есть сало: неожиданный ответ, о котором мало кто догадывается

После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – ЖдановПосле демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – Жданов
01:35

Путинские генералы умоляют Пригожина остановиться, а он грозится трибуналомВидео

01:35

Черник пояснил, когда наступит удобный момент для удара по Крымскому мосту

01:07

Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

00:47

"Наши соратники, готовьтесь!": в ЛСР высказались о вооруженном мятеже Пригожина

Реклама
00:44

На России захейтили Собчак за фото в вышиванке

00:35

"С днем молодежи": Кремль опозорился обращением Путина, пока Пригожин захватывает РФ

00:31

Война в Украине будет забыта, впереди - война за Россиюмнение

23 июня, пятница
23:50

Хрупкая диктатура Путина упала, самое тяжелое мы пережили - Буданов

23:35

Под Бахмутом происходит месиво между "вагнеровцами" и войсками РФ: все подробности

23:35

Как началась гражданская война в РФ: первые заявления Евгения Пригожина

23:27

"Шойгу будет повешен на Красной площади" - Пригожин

23:08

О заявлениях Пригожина и "перевороте" в Россиимнение

22:50

Пригожин надеется на разгром армии РФ и хочет устроить переворот - ЭйдманЭксклюзив

22:47

Резко похолодает: в Украину несется ураган

22:43

В России начинается гражданская война, Пригожин устраивает госпереворот: онлайнВидео

Реклама
22:42

Госпитализация мужчин с разрешения военкоматов: юрист объяснил важный момент

22:24

Пригожин и Путин: кто кого сожрет?мнение

22:12

Спасал раненого командира: оккупанты смертельно ранили известного спортсмена

21:58

"Вторжения в Крым не было": Обама удивил циничным оправданием агрессии РФ

21:40

Украина освободила из Венгрии еще двух военнопленных

21:39

Можно привлечь большие проблемы с деньгами 24 июня: что нельзя делать и приметы

21:31

"Маємо, що маємо": Брежнева удивила фото без фильтров

20:40

Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% людей может заметить кота среди хомяков

20:34

Пугачева сделала новые губы: фото попало в сеть

20:23

Более 11 тысяч гривен для украинцев: кто может получить финансовую помощь

20:18

Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему дневник мальчика из Мариуполя

19:24

"Дал срочное поручение Залужному": Зеленский собрал важную Ставку

19:21

В Запорожье обмелел Днепр: жители "задыхаются" от вони

19:20

Россиян ждет "непростое решение-2"мнение

19:10

Все горит и валит дым: в Геническе в воздух "взлетела" база РосгвардииВидео

18:49

Как сделать так, чтобы он думал обо мне: 7 психологических трюков

18:43

Что означают слова "південь" и "північ": Авраменко дал неожиданный ответВидео

18:17

"Геноцид россиян и сдача территорий": Пригожин требует ареста Шойгу и Герасимова

18:09

"Все впереди": Украина еще не задействовала все силы в контрнаступлении - Сырский

17:44

Что сделать чтобы вышли черви с черешни: два простых и быстрых способа

Реклама
17:44

Скандал на телевидении: Украину сравнили с нацистской Германией

16:56

"Бесполезная операция": Пригожин набросился на Кремль из-за войны в Украине

16:34

Винник рассказал, действительно ли он страдает от онкологии

16:23

"Бомбоубежища, суды, ЕС": Зеленский провел заседание СНБО

16:08

Что первым кладут в борщ – капусту или картошку: неожиданный ответ вызовет фурор

15:58

Распространенная ошибка: Авраменко рассказал, как правильно - "ріка" или "річка"Видео

15:52

Шпилька, трубочка и ручка: как убрать косточки из вишен за секунды

15:50

"Россия как дикий зверь": Дуда яростно обрушился на российский режим

15:44

Одесского военкома с люксовым имуществом в Испании не уволили с должности

15:15

Любовный гороскоп на июль: Скорпионам – глубокие проблемы, Весам - гармония

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Окрашивание волосМодные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять