Во время бегства из Крыма россияне превратят его в пустыню - Бабин

В качестве примера бывший постпред президента в АР Крым привел Бахмут и Изюм, которые россияне фактически уничтожили во время отступления.

https://glavred.info/ukraine/vo-vremya-begstva-iz-kryma-rossiyane-prevratyat-ego-v-pustynyu-babin-10479445.html Ссылка скопирована

Бабин заявил, что во время бегства из Крыма россияне превратят его в пустыню / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНИАН

Российские оккупационные войска понимают неотвратимость деоккупации Крыма. Во время бегства с полуострова захватчики будут использовать ту же тактику, что и в Бахмуте и Изюме. То есть оккупанты будут превращать в пустыню все на своем пути. Такое мнение в интервью Главреду высказал бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бабин.

"Российская Федерация как государство-оккупант сейчас заявляет, что будет оборонять Крым. Но мы видим из тактики ведения Россией агрессивной войны, что те территории, где ведутся боевые действия, агрессоры превращают в пустыню", - отметил Бабин.

В качестве примера бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым привел Бахмут и Изюм, которые россияне фактически уничтожили во время отступления.

видео дня

"Было бы очень странным ожидать, что россияне будут вести себя в Крыму иначе, понимая неотвратимую деоккупацию полуострова", - сказал Бабин.

Кто такой Борис Бабин Борис Владимирович Бабин – украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Родился 12 марта 1981 года в Евпатории, АР Крым. Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской морской академии.

С июня 2015 по декабрь 2015 – правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека. С 2016 года – профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета. Эксперт Украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International. Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины. Автор научных работ. С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 – представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины в течение года освободят Крым от российской оккупации. Более того, глава оборонного ведомства планирует праздновать свой следующий свой день рождения на полуострове. 18 июня 2024 года Резникову исполнится 58 лет. По этому поводу он планирует пригласить на праздничный ужин в Крыму министров обороны стран-партнеров Украины.

Вас может заинтересовать: