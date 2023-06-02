ВСУ способны взять Крым до конца года, мощный удар развалит войска РФ – Уоллес

Агрессор Россия вряд ли сможет наколдовать танки и системы вооружений, которых оккупантам так не хватает, считает министр обороны Британии Бен Уоллес.

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Войска России в Украине развалятся, если по ним будет нанесен удар в нужном месте - Уоллес / Коллаж: Главред, фото: gov.uk, 24 ОМБр

Силы обороны Украины способны освободить оккупированный Крымский полуостров еще в нынешнем году. У оккупантов страны-агрессора России заканчивается военное оборудование. Удар по российским войскам в нужном месте может развалить группировку врага на захваченных украинских территориях. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В интервью The Washington Post он рассказал о том, что смотрит на перспективы контрнаступления армии Украины с точки зрения оптимизма. ВСУ располагают возможностью вернуть оккупированный Крым уже до конца 2023 года – у российских захватчиков заканчивается необходимое военное оборудование.

По словам глава Минобороны Британии, войска РФ могут развалиться в случае, если по ним в нужном месте будет нанесен удар.

"Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают (российское руководство, - ред.), но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", - подчеркнул Бен Уоллес.

Смотрите видео, в котором Дикий сделал прогноз о возвращении Крыма в Украину:

Возвращение Крыма в Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина уже начала контрнаступление. По всей линии фронта идут интенсивные бои. Украинские войска будут применить западное оружие для нанесения ударов по российским захватчикам в Крыму и на Донбассе.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что ВСУ летом будут освобождать Крым и в рамках кампании могут зайти на полуостров. Как полагает Свитан, группировка РФ в 150 тысяч войск не сдержит продвижения украинских военных.

Руководитель боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опасается, что ВСУ могут легко выйти на границы 1991 года. Главарь вагнеровцев считает, что армия Украины будет бить по Крыму и Крымскому мосту, а Россию в целом ждет "нехороший сценарий".

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