Зеленский вынес предупреждение Путину: когда ВСУ дойдут до Крыма, ему придется искать выход

Уверен, Путину придется решать вопросы внутри своей страны-агрессора России, а мотивация Украины будет только усиливаться, сказал Владимир Зеленский.

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Украина проведет контрнаступление, а Путина ждут проблемы внутри России - Зеленский / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Когда армия Украины дойдет до Крыма, директору государства-оккупанта Владимиру Путину придется искать выход, чтобы жить в мире. Контрнаступление отбросит оккупантов, а поддержка Путина внутри его страны уменьшится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в интервью итальянским медиа он рассказал о том, что контрнаступление ВСУ отбросит оккупантов РФ, а тем временем поддержка Путина в самой России будет уменьшаться. Ему придется решать внутренние вопросы.

"Выход точно есть (чтобы жить в мире при Путине). У нас будут контрнаступательные действия, мы будем отталкивать (российских оккупантов) назад, это точно произойдет. Поддержка его (Путина) в обществе будет уменьшаться. Он будет вынужден решать внутренние вопросы. Я в этом уверен. А у нас мотивация будет только увеличиваться", - считает Зеленский.

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По его словам, Путину придется искать выход в момент, когда силы обороны Украины подойдут к административным границам с оккупированным Крымом.

"Поверьте мне, когда мы будем на административных границах Крыма, то его поддержка будет уменьшена, его окружение будет давить на него, чтобы найти выход. И ему придется находить его. Недолго осталось", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что как только ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты начнут бежать.

Как полагает гарант, местные жители будут помогать украинским войскам выгонять фейковые так называемые "власти" полуострова.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что страну-оккупанта Россию следует отрезать от Крыма, чтобы захватчики получили возможность организовать новый "жест доброй воли".

Российским гражданам нужно как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украина будет освобождать Крым так, как посчитает нужным, поскольку полуостров принадлежит Киеву. Российские граждане, которые понимают ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Смотрите видео, в котором Киселев рассказал, что будет с режимом Путина после освобождения Украиной Крыма

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