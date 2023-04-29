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Когда армия Украины подойдет к Крыму, увидите, как войска России будут бежать – Зеленский

Андрей Ганчук
29 апреля 2023, 15:01 обновлено 29 апреля, 15:09
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Люди в Крыму выйдут на улицы и будут помогать силам обороны Украины выгнать самопровозглашенные так называемые "власти" полуострова, сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский
Украина освободит Крым, оккупанты России будут спасаться бегством - Зеленский / Instagram В. Зеленский

Когда Вооруженные силы Украины подойдут к административной границе с оккупированным Крымом, российские войска будут бежать. Люди устали от режима Путина на захваченном полуострове и помогут украинским войскам выгнать фейковую "крымскую власть". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в интервью иностранным журналистам президент рассказал о том, что освобождение Крыма станет не самой сложной задачей.

По его словам, как только ВСУ подойдут к административным границам с Крымским полуостровом, все увидят, как российские оккупанты будут бежать.

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"Деоккупируем ли мы Крым? Это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Он (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) десять лет промывал людям мозги. Когда подойдем к административной границе с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать. Они сейчас окопы роют, перерыли пляж, хотя вчера говорили, что это все такая красота, это будет туристический центр, будут вкладывать миллиарды. Десять лет прошло, какие миллиарды? Что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политические заключенные, журналисты в тюрьмах. Что они там сделали? Ноль?" – сказал президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что обычные люди устали от оккупации режима Путина на полуострове. Враг лишь милитаризировал Крым и не развивал его. Поэтому, когда ВСУ начнут освобождать Крымский полуостров, гражданские лица выйдут на улицы и будут помогать выгнать фейковые российские "власти полуострова".

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что армия Украины перейдет в контрнаступление и собирается освободить захваченный Россией Крым.

По его словам, успех ВСУ зависит от военной поддержки со стороны Запада.

Украинский военный Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что для того, чтобы освободить Крым, ВСУ нужно будет подойти к Азовскому побережью и разбомбить Крымский мост. Тогда российские оккупанты попадут в оперативное окружение, и украинским войскам даже не придется заходить на полуостров.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что после выхода к Азовскому морю ВСУ начнут наносить новые удары по российским оккупантам в Крыму. Украинская армия уничтожит Крымский мост и Черноморский флот РФ.

Смотрите видео Главред - Андрусив рассказал, как войска России попадут в окружение в Крыму

Война России против Украины:

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