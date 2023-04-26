Армия Украины потопит Черноморский флот, войска РФ посыплются до возвращения Крыма - Андрусив

Силы обороны Украины возьмут Крымский полуостров в "мешок", а российская линия обороны рухнет, как было в Харьковской области, считает Виктор Андрусив.

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Контрнаступление ВСУ будет до сентября, войска РФ посыплются еще до возвращения Крыма - Андрусив / Главред

Украина с нетерпением ожидает грядущего контрнаступления ВСУ и верит, что операция станет поворотным моментом в развязанной агрессором Россией войне. Войска продолжают готовиться к тяжелым боям, чтобы вытеснить российских оккупантов со своей земли. Особенно знаковым событием может стать освобождение Крыма. Возвращение полуострова будет большой военной и символической победой Украины и настоящей пощечиной для Кремля.

В интервью Главреду бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив рассказал о своем видении освобождения Крыма, сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ до осени и начале переговоров, оценил возможную попытку России применить Черноморский флот для отражения контрнаступательной операции армии Украины, объяснил, при каких обстоятельствах рухнет оборона оккупантов РФ по аналогии с событиями в Харьковской области в сентябре 2022 года и назвал сценарий дальнейших событий в РФ после освобождения Украиной Крыма.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что недавние взрывы в Севастополе фактически можно считать началом освобождения оккупированного Крыма. Как вы полагаете, в какие сроки ВСУ могут освободить полуостров?

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Я не вижу никакого смысла освобождать Крым с помощью тактики лобовой атаки, которая предусматривала бы ведение боевых действий непосредственно на полуострове. Для того чтобы вернуть Крым, нужно лишь выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост.

После этого российская военная группировка на юге Херсонской области и в Крыму попадет в оперативное окружение – в так называемый мешок. В дальнейшем действия ВСУ в рамках контрнаступления приведут к тому, что у россиян закончатся боеприпасы, а проблемы с логистикой не позволят им в дальнейшем удерживать свою группировку.

Не думаю, что мы будем врываться на Крымский полуостров, ситуация значительно проще. Когда российские войска попадут в окружение, а боеприпасов не будет, россияне поймут, что надо идти на переговоры.

Смотрите интервью Виктора Андрусива Главреду

Что касается прогнозов о сроках, они лишены какого-либо содержания. Мы не будем воевать, условно говоря, до последнего россиянина, и они до последнего россиянина биться не будут. Все зависит от того, насколько грамотными будут стратегические и оперативно-тактические шаги. Если наше контрнаступление позволит выйти к Азовскому морю, убежден, сразу будут предложены переговоры. Запад поддержит инициативу и начнется переговорный процесс.

В случае возникновения признаков того, что россияне используют переговоры для перегруппировки или усиления своих войск, Запад продолжит активно поддерживать нас вооружениями. Не исключено, что на ситуацию серьезно повлияют и центробежные движения, которые могут начаться в России из-за провалов на фронте.

На мой взгляд, интенсивных боевых действий в Крыму все-таки не будет.

Мой прогноз заключается в том, что к сентябрю мы проведем контрнаступательные действия. Независимо от того, будут ли они успешными, начнутся переговоры.

Переговоры будут в любом случае?

Если контрнаступление будет успешным, состоятся переговоры. Если – нет, переговоры все равно будут проводиться.

Как Россия будет пытаться удержать Крым? Существует ли реальный риск того, что Москва может применить ядерное оружие?

Риск применения Россией ядерного оружия существует. Надо подчеркнуть, что речь идет о тактическом ядерном оружии – небольшом боеприпасе с ограниченным радиусом действия, который может быть использован на поле боя против наших войск.

На самом деле россияне уже проводили моделирование, чтобы понять последствия потенциального применения ядерного оружия. Все сценарии, которые они проработали, продемонстрировали, что его использование ухудшит для них ситуацию. Мы видим, что разговоры о возможном применении ядерного оружия, которые у них бывают время от времени, пока прекратились.

В России поняли, что применение ядерного оружия приведет к предоставлению Украине дальнобойного вооружения, которым мы сможем наносить удары по их территориям, а Штаты предупредили Москву – в случае использования ядерного оружия любого типа, они отреагируют своим вмешательством. Нет, в Украину не приедут американские войска, но в США уже моделировали сценарий, предусматривающий уничтожение американцами неядерным оружием Черноморского флота РФ в Крыму в ответ на применение ядерного оружия России против Украины.

Об этом как раз говорил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Да, варианты прорабатывались. У Штатов есть возможность ответить России на подобные действия. Насколько я знаю, Китай тоже предупредил Россию о том, что в случае применения ядерного оружия у Пекина не будет оснований стоять на стороне РФ. Поэтому использование ядерного оружия является очень маловероятным вариантом развития событий.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

В общем, я не представляю жесткого штурма в Крыму. Крымский полуостров попадет в оперативное окружение и начнутся долговременные переговоры. На процесс переговоров будет влиять множество факторов, среди которых дальнейшее развитие событий в России и продолжительность жизни Путина.

Что ждет Черноморский флот РФ? К примеру, аналитики Института изучения войны предположили, что российские войска могут применить силы флота, чтобы попытаться остановить контрнаступление ВСУ на юге…

Это просто невозможно.

Во-первых, надо обратить внимание на состав ЧФ РФ – там были корабли, которым по 90 лет. Уровень боеспособности российского флота очень низкий. Россияне перебросили на баланс Черноморского флота несколько кораблей из других флотов, но после того как мы затопили крейсер "Москва", я не думаю, что эти непутевые корабли представляют угрозу.

Во-вторых, у нас с апреля прошлого года есть ракеты Harpoon и другое вооружение, которое потопит этот флот в случае любого приближения к нашим берегам. Действия россиян не являются рациональными, но даже если их пробьет пойти на совершенно бессмысленный и суицидальный шаг, весь Черноморский флот будет потоплен.

Впрочем, очень важно, что пока у России есть Черноморский флот, он выступает фактором определенной угрозы. Когда мы его потопим, угрозы в Черном море не будет и мы снова получим возможность возить зерно.

Как освобождение Крыма может повлиять на дальнейший ход войны? Могут ли оккупационные войска РФ посыпаться и потерять контроль не только над Крымским полуостровом, но и другими захваченными территориями?

Во времена СССР Крым передали Украине, потому что полуостров, учитывая географические обстоятельства, не может жить без Украины. Крым является дотационным регионом, из-за специфики географии там существует ряд проблем, среди которых и водоснабжение. Крым неизбежно будет возвращен Украине, даже без боевых действий.

Я и раньше был убежден, что если бы не было этой войны, через 20-30 лет Россия, после смерти Путина, все равно была бы вынуждена нам его вернуть из-за санкций и расходов. Ежегодно Крым обходится им в 2-3 млрд долларов. Недешевый "символ", особенно в условиях, когда, например, через 20-30 лет фактор нефти будет сведен к минимуму, а у россиян исчезнут средства к существованию. При таком развитии событий я не вижу перспектив для содержания ими Крыма.

Меня больше волнуют вопросы возвращения Луганска и Донецка. Крым вернется в любом случае, а вот вернуть эти территории без боевых действий будет невозможно. И это меня больше беспокоит.

Если говорить о том, могут ли посыпаться российские войска, нужно заметить, что линия обороны, которую они сегодня держат, очень слабая. Россияне нарыли окопов и провели ряд мероприятий, которые ориентированы на информационное запугивание. Им не хватает ни техники, ни живой силы, чтобы держать такую протяженную оборонительную линию.

Резервов у них тоже нет, потому что они регулярно сжигаются в Бахмуте, Угледаре, Авдеевке и на других участках фронта, где идут активные боевые действия. Именно поэтому они сейчас в авральном режиме снова проводят мобилизацию. Россияне понимают, что не могут перекрыть линию обороны ни техникой, ни людьми.

Учитывая ситуацию, я убежден, что контрнаступление ВСУ при грамотной реализации обрушит эту оборону, как уже было в Харьковской области. По моим данным и оценкам обстановки, российские силы чрезвычайно слабы. Их профессиональная армия уже выбита. Держать большую линию обороны плохо подготовленными мобилизованными невозможно.

На что рассчитывает Россия? Мы понимаем, что Москва делает ставку на замороженную войну, но, может, у нее есть еще какие-то другие цели?

У России есть несколько задач.

В частности, сейчас для них ключевой задачей является подготовка к обороне. Россияне еще ведут боевые действия в Бахмуте, потому что там такая ситуация, что они не могут остановиться. Позиции, на которых они могут остановиться, настолько не выгодны, что они не смогут там удержаться и закрепиться. Россияне это прекрасно понимают. У них нет вариантов, поэтому им приходится проводить постоянные штурмы.

Сложная обстановка для российских войск сложилась и в Угледаре. Там у них вообще страшная угроза для оперативной ситуации на фронте. Если россияне не захватят Угледар, они будут находиться в положении постоянной угрозы рассекающего удара на Мариуполь, прорыва границы и окружения Донецка. Россиянам надо решать вопрос Угледара, поэтому они сжигают на этом направлении очень много войск.

Россияне действуют согласно своей логики. Они делают ставку на масштабное минирование и считают, что минирование линий обороны приведет к значительным потерям при попытке их атаки.

Кроме того, они рассчитывают на артиллерию. Сейчас они получили существенное количество снарядов от Ирана, но интенсивность боевых действий очень высокая, поэтому на момент контрнаступления ВСУ их уже может не хватить. Снаряды россияне безгранично сжигают возле Бахмута и на других участках фронта.

Также, насколько мне известно, Россия договорилась с Северной Кореей о получении советских боеприпасов. Однако у них возникли очень большие проблемы – никто не знает о состоянии и качестве этих боеприпасов. Более того, если боеприпасы надо две недели подвозить поездом и будет лишь один эшелон, то много не провезешь. Логистика чрезвычайно сложная.

Таким образом, ключевой ареной противостояния на поле боя будет Донбасс?

Посмотрим. Контрнаступление украинской армии может быть многогранным. Мы способны ударить в нескольких местах. Наши войска сейчас находятся в очень выгодной позиции и владеют инициативой для нанесения удара. Враг в панике - он не знает, где концентрироваться, чтобы остановить удар. Поэтому россияне размазывают свои ресурсы по всей линии фронта.

Акцентирую внимание на том, что наша ключевая задача заключается не в территориях, а в нанесении врагу максимального поражения. Увеличение потерь у противника для нас лучше, чем возвращение территорий. Если мы совершим прорыв, захватим очень много вооружений и уничтожим множество врагов, но ситуация не приведет к освобождению территорий – это лучше, чем большой ценой освободить, например, Луганск. Надо понимать, что фокус – на врагах. Врагу постепенно становится все труднее восстанавливать свои запасы в технике.

Сейчас российские бригады укомплектованы на 38%. Если мы будем бить еще сильнее, уровень комплектации упадет до 20%. Несмотря на то, что Россия может мобилизовать еще очень много мяса, это все не имеет значения в ситуации, когда не на что это мясо посадить.

При высоком уровне потерь враг теряет мобильность и не может мыслить о наступлениях. С мясом, когда есть бронетехника, бороться легче. Именно поэтому фокус на уничтожении врага и нанесении ему максимальных потерь, а не на территориях.

Как вы считаете, что будет с режимом Путина в России после освобождения Крыма? Путина отстранят от власти или верхушка с народом согласятся с потерей оккупированного полуострова?

Думаю, ситуация в России станет критической еще до того момента, как будет освобожден Крым. Если мы нанесем сильный и прорывной удар на определенном направлении, это приведет к "жесту доброй воли" российских войск или значительным потерям, и тогда Путин окажется в очень сложной ситуации. Шойгу и Герасимов уже дискредитированы, он не сможет отправить их в отставку.

Начнется бунт на уровне армии и если мы грамотно сработаем в направлении переговоров с их военными, чтобы они цивилизованно сдавались, думаю, у россиян начнутся события по аналогии с 1916 годом, когда русский фронт во время Первой мировой войны начал сыпаться, а там не за горами и повторение 1917 года (поражения на поле боя, колоссальные проблемы в армии и экономике привели к Февральской и Октябрьской революциям. Российская империя прекратила существование, в государстве началась гражданская война, - ред.).

К примеру, недавно в Петербурге был большой концерт, где рэпер начал кричать, что война не нужна, и зал его поддержал. Молодежь в России против войны - исследование Института конфликтологии и анализа России показало, что 80% молодых людей не поддерживают мобилизацию и военные действия. Это еще один аргумент, который пошатнет позиции Путина в России и сигнал о том, что война бессмысленна и не имеет шансов на успех.

Кстати, экономическая ситуация в России тоже серьезно расшатывается. Речь Путина 24 февраля на 80% была посвящена внутриэкономической обстановке.

Таким образом, Путин попадает на растяжку – на войне успехов нет, а экономика начинает рушиться. Путин окажется в критическом положении.