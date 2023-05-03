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"Нужно убираться как можно быстрее": Данилов заявил, что Украина любым способом освободит Крым

Андрей Ганчук
3 мая 2023, 11:22 обновлено 3 мая, 11:24
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Крымский полуостров – земля Украины, нашей задачей является освобождение своей территории, сказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
Данилов, Крым
Взрывы в Крыму - сигнал россиянам о необходимости покинуть полуостров, - Данилов / Коллаж УНИАН

Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, которые понимают всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире Радио Свобода он сказал о том, что Украина сама выберет способ освобождения оккупированного Крыма. Будут ли российские захватчики отдавать полуостров без боя, сказать пока сложно.

"Мне сложно говорить, без боя ли они будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, которым будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений. И если будет необходимость в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться, и ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача ее освободить", - отметил Данилов.

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По словам чиновника, взрывы в Крыму – сигнал для россиян, которые должны понимать необходимость как можно скорейшего выезда с оккупированного полуострова.

"Господь – милостивый к нашей стране, он периодически отправляет сигналы ра**истам, сейчас именно так нужно говорить, что им нужно оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим способом. Думаю, что те люди, которые имеют немного разума, понимают, что нужно как можно быстрее убираться с полуострова", - подчеркнул Алексей Данилов.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что как только армия Украины подойдет к административной границе с Крымским полуостровом, российские оккупанты будут бежать.

По его словам, люди выйдут на улицы и будут помогать ВСУ выгнать фейковые "крымские власти".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от Крыма, чтобы полуостров не использовался в военных целях, а оккупанты совершили новый "жест доброй воли". Российские граждане должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина способна освободить Крым без боя. По его словам, как только будут перекрыты все пути снабжения, оккупанты РФ сами убедятся в том, что им нужно покинуть полуостров.

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