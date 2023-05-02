Министр отметил, что некоторые уже активно начали сбегать с полуострова после взрывов на Керченском мосту и других случаев "хлопка".

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Алексей Резников / фото УНИАН, коллаж Главред

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя.

В интервью The Atlantic он отметил, что военное наступление на полуостров даже не рассматривают. А активно обсуждается военно-политическое увольнение.

По его словам, Россия сейчас превращает Крым в крепость. И после того, как Россия перекроет на острове дороги, железные дороги и водные пути, многие россияне, поселившиеся на полуострове, сами убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте.

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"Крым мы освободим без боя", – отметил Алексей Резников.

Министр отметил, что некоторые из них уже активно начали сбегать с полуострова после взрывов на Керченском мосту и других случаев "хлопка".

"Для России Крым есть и всегда будет военной базой. Для Украины Крым – это место разнообразия – наш мост к глобальному Югу", – отметил Резников.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

Смотрите видео о том, как потеря Крыма может свергнуть Путина.

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