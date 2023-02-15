ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике: Резников назвал сроки

Все возможности и сроки поставки союзниками в Украину военной техники привязаны к срокам обучения персонала, заявил министр обороны Алексей Резников.
"То есть техника не может зайти просто так. Наши экипажи – неважно, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", – должны подготовиться", — подчеркнул он в интервью Укринформу.
Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".
Он говорит, что главной задачей для ВСУ остается деоккупация временно оккупированных территорий Украины.
"Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", — добавил Резников.
Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.
Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году
Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами, ранее заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.
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