УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике: Резников назвал сроки

15 февраля 2023, 14:53
Главной задачей для ВСУ остается деоккупация временно оккупированных территорий Украины, напомнил министр обороны.
Алексей Резников, Украинские военные, ВСУ
Алексей Резников рассказал о вероятных сроках контрнаступления ВСУ / Facebook Резников, Генштаб ВСУ

Все возможности и сроки поставки союзниками в Украину военной техники привязаны к срокам обучения персонала, заявил министр обороны Алексей Резников.

"То есть техника не может зайти просто так. Наши экипажи – неважно, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", – должны подготовиться", — подчеркнул он в интервью Укринформу.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

видео дня

Он говорит, что главной задачей для ВСУ остается деоккупация временно оккупированных территорий Украины.

"Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", — добавил Резников.

Скриншот
/ Скриншот

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году

Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами, ранее заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.

Читайте еще:

Алексей Резников война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:40

Чем подкормить розы весной: 4 простых и эффективных народных средства для пышных и ароматных цветов

15:38

Что такое резерв в военное время: из кого он состоит и кто не подлежит мобилизации

14:53

"Весна и лето будут решающими": Боррель разнес Европу и призвал как можно скорее дать танки ВСУВидео

14:53

ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике: Резников назвал срокиВидео

14:49

В постели и с шампанским: Синди Кроуфорд в шелковом пеньюаре побаловала мужа "сладеньким"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:43

"Жить с этим не могу": в РФ покончил с собой срочник, которого собирались бросить на войну в УкраинуВидео

14:16

Война в Украине продолжится в 2024 году: в Британии дали тревожный прогнозВидео

14:12

Достаточно столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

13:49

Неизвестный объект в воздухе и взрывы: в Киевской области - тревогаВидео

Реклама
13:49

Как выглядит Центр принятия решений, откуда руководят обороной Украины: уникальные кадры

13:47

В Украине могут прекратить выключать свет: есть единственное условиеВидео

13:43

Чем помыть кошачий лоток: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от неприятного запаха

13:30

"Мои крылья возвращаются": счастливая Светлана Лобода в постели рассказала о любви

13:16

Путин готовится к длительной войне: впереди будет труднее и для Украины, и для РФ – ReutersВидео

13:12

Украина не получит истребители от Британии в ближайшие месяцы или даже годы - Уоллес

12:54

Шакира сорвалась и угрожает Жерару Пике: "Я убью своего бывшего"Видео

12:48

"Больше, чем ВСУ": Жданов рассказал, чего сейчас боится Путин

12:37

Гороскоп на завтра 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

12:28

Как назвать кота, чтобы в доме был достаток: популярные имена со смыслом

12:27

Уплетут за три минуты: фантастические секреты приготовления идеальных блинов на МасленицуВидео

Реклама
12:26

Дания и Нидерланды заявили, что не дадут Украине танки Leopard 2 – WeltВидео

12:24

"Война надоела": в полтавском клубе молодежь развлекалась под российскую попсуВидео

12:24

Возможен каскадный обвал обороны РФ: эксперт спрогнозировал сроки завершения войны в Украине

12:20

ООН выплачивает помощь украинцам: у кого есть все шансы на получение почти 20 тысяч гривенВидео

11:45

В Украине находится 97% всей российской армии – министр обороны БританииВидео

11:40

3 вещи, которых больше всего боятся кошкиВидео

11:35

"В моей голове два затемнения": звезда Сватов после падения перенесла сложную операцию

11:35

Пьяного русского вырвало в туалете: футболист Миная рассказал о взбучке игрокам ШинникаВидео

11:21

Украина спасла НАТОмнение

11:08

Отступят ли ВСУ из Бахмута: Череватый озвучил три сценарияВидео

11:05

В переговорах Киева и Москвы появились новые лица: кто они и что решают - росСМИВидео

10:34

РФ готовит наступление на Харьковщине: в ВСУ назвали вероятное направлениеВидео

10:18

Гурманы поневоле: почему в СССР людям приходилось есть пельмени с уксусомВидео

09:57

"Про Киев, Харьков, Сумы, Чернигов забудьте": Жданов оценил риск повторной атаки РФ на города УкраиныВидео

09:42

Друг Путина Берлускони дал заднюю: внезапно заговорил о поддержке УкраиныВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 15 февраля 2023 : Овнам – потеря сил, Раку – много работыВидео

09:18

Новое наступление Путина началось: к марту оккупанты будут на максимуме возможностей - ЖдановВидео

09:10

Философия коалиции Рамштайн: что с ней не такмнение

09:07

Путин не раз пытался ликвидировать лидеров других стран и сейчас готовит новое покушение - СМИВидео

08:41

Ревва отрекся от отца, который поддерживает войну в УкраинеВидео

Реклама
08:33

Тела матери и двоих сыновей нашли под завалами: в Турции погибла семья из ЗапорожьяВидео

08:20

5 самых дорогих монет СССР, которые могут пылится у вас дома: одну можно продать за 50 тысяч гривенВидео

08:12

"Известны как сторонники великой России": люди из окружения Путина сотрудничают с разведкой Украины

08:08

Новый транспорт для спасения людей с "горячих точек" приобрел для Украины азербайджанский бизнес

07:59

Валентинки от ВСУ: украинские воины уничтожили шесть складов и пункт управления оккупантовВидео

07:29

Украина получила наилучший шанс изменить ход войны – ISWВидео

07:21

На Западе обеспокоены решением Украины удерживать Бахмут: эксперты объяснили стратегию ВСУ

06:41

Германия готова обсуждать поставки истребителей Украине, но через несколько месяцев - Писториус

06:17

Трансформация послепутинской России: перспективымнение

05:43

Гороскоп на март 2023: астролог предрекла Тельцам месяц радикальных переменВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять