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В ответ на попытку ВСУ освободить Крым Путин может применить ядерное оружие – WP

11 декабря 2022, 13:35
Аннексия Крыма – опора "наследия" Путина, которое развалится в случае освобождение Украиной захваченного полуострова, говорится в материале The Washington Post.
Владимир Путин, ядерное оружие, ядерный удар
Если утереть нос Путину, он может сделать что-то глупое - эксперт / УНИАН, ua.depositphotos.com

Реализация планов ВСУ по освобождению оккупированного Россией Крыма может привести к тому, что директор страны-агрессора Владимир Путин будет способен применить ядерное оружие. Если кремлевский руководитель потеряет полуостров, рухнет все его "наследие".

В статье The Washington Post говорится о том, что оккупированный Крым стал "опорой наследия Путина". Поэтому Путин считает любые попытки Украины вернуть полуостров, дескать, "пересечением красных линий".

"Для президента России Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его наследия, которое развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут "красную линию", которую он не потерпит", - считают журналисты.

В издании заметили, что еще недавно желания Киева вернуть Крым военным путем казались "надуманной фантазией". Однако недавние победы на поле боя и ошибки оккупанта РФ "сделали это правдоподобным - возможно опасным".

По мнению журналистов WP, несмотря на поддержку Украины, Запад опасается, что любые попытки освободить Крым военным путем могут "подтолкнуть Путина к решительным действиям", причем потенциально даже к применению ядерной бомбы.

В материале отмечается, что после освобождения силами обороны Украины Херсона, где Россия, мол, "собиралась оставаться навсегда", чиновники режима Путина усилили свою угрожающую риторику. В качестве примера они вспомнили заявление Медведева о "судном дне" в случае похода ВСУ на Крым, а российские парламентарии стали грозиться "последним сокрушительным удыром".

Также журналисты привели слова бывшего руководителя Генштаба Британии, который сказал, что "Украина рискнет ядерной войной, чтобы защитить Крым".

"Но, если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие", - подчеркнул бывший британский военный.

Возвращение оккупированного Крыма в Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует спустя 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Советник ОП Алексей Арестович также полагает, что Крым может быть освобожден через полгода. Оккупационным войскам России будет сложно удержать полуостров.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новыми российскими властями. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

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Другие новости:

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