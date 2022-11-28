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"Через 6 месяцев я поеду в Ялту": у Зеленского сделали громкое заявление об освобождении Крыма

28 ноября 2022, 15:03

Михаил Подоляк убежден, что Крым вернется в Украину исключительно военным путем.

Крым, Подоляк
Крым могут освободить через 6 месяцев / коллаж фото ОПУ, УНИАН

Крым может быть освобожден от российских оккупантов уже через 6 месяцев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он пообещал, что лично приедет в свободную Ялту.

"Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все россияне, которые украли наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить", – сказал Подоляк.

Он считает, что Украина вернет Крым именно военным путем. Если полуостров не освободят, то со временем война может начаться снова.

"Крым должен быть освобожден не важно как, военным путем, прежде всего, потому что такой интенсивности война, ее нелинейность предполагает только военное освобождение всех оккупированных территорий... Мы естественно будем двигаться к оккупации всех территорий, включая Крым. Иначе – реваншизм, иначе – война заново, потому что Россия будет продолжать спекулировать на этом анклаве и пытаться все-таки взять реванш за проигранную сегодня войну", - добавил Подоляк.

У Зеленского уверены, что война, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, закончится концом "русского мира".

Возвращение оккупированного Крыма в Украину

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что войска России укрепляются в захваченном Крыму. По его словам, оккупанты готовятся к наступлению ВСУ. Украинской армии для проведения успешной операции по освобождению Крымского полуострова понадобятся боеприпасы.

Заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов сделал прогноз о том, что силы обороны Украины могут зайти на территорию оккупированного Крыма до конца декабря. Война с РФ, по мнению Гаврилова, должна завершиться весной 2023 года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что армия Украины будет освобождать оккупированный Крым. Как полагает чиновник, будет проведена военная кампания по освобождению полуострова.

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