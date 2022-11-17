Войска России укрепляют позиции в Крыму и ждут операции ВСУ по освобождению полуострова – ГУР

Для возвращения Крыма ВСУ нужны боеприпаса для западной артиллерии - Скибицкий / 10-я горно-штурмовая бригада

Оккупационные войска России укрепляют свои линии "обороны" в захваченном Крыму, поскольку ждут военной операции Вооруженных сил Украины по возвращению полуострова. Для деоккупации территории украинским войскам нужны оружие и боеприпасы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

В интервью t-online он рассказал о том, что российская армия ждет освобождения Украиной Крыма и укрепляет там свои позиции. Оккупанты усиливались на захваченном полуострове еще до войны, поэтому такие маневры не удивляют Киев.

"Оккупанты ждут нашего наступления по освобождению Крыма. Они устанавливают новые оборонные линии не только в Крыму, но и дальше на север в Херсонской области, чтобы как можно раньше перехватить украинскую атаку на Крым. Но это не совсем новое развитие. Россия расширила свою оборону в Крыму еще до вторжения. Две-три тактические батальонные группы были размещены там еще до февраля", - сказал Скибицкий.

По его словам, способность ВСУ вернуть Крым в состав Украины зависит от наличия оружия и боеприпасов. Войскам нужны все виды боеприпасов стандартов СССР и НАТО.

"Это то, о чем вы должны спросить Российскую Федерацию. Сможем ли мы это сделать, зависит от наших ресурсов, особенно оружия и боеприпасов. Нам нужны все виды боеприпасов в советских стандартах и стандартах НАТО", - объяснил представитель разведки.

Больше всего Украине нужны боеприпасы для западной артиллерии.

"Поддерживающий артиллерийский огонь очень важен для наступательных операций. Поэтому нам нужны прежде всего боеприпасы для немецкой танковой гаубицы, польской системы Krab и других ракет для американских систем", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что армия Украины может уже к январю 2023 года взять под контроль Мариуполь и Мелитополь. После этого ВСУ могут начать операцию по освобождению Крыма.

Российский оппозиционер Игорь Яковенко считает, что знаковые для Украины события произойдут в 2023 году. По его мнению, после освобождения Херсона, Донецка, Луганска и Крыма Россия столкнется с политическим кризисом. В условиях раскола между Путиным и российскими генералами стране-агрессору грозит новая смута.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает маловероятным освобождение Украиной Крыма военным путем в ближайшее время.. По его мнению, Россия может уйти с захваченного полуострова после политического решения.

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