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ВСУ к январю могут взять Мариуполь с Мелитополем, после чего начнут освобождать Крым – Ходжес

13 ноября 2022, 08:35

Армия Украины из Херсона сможет наносить удары по военным базам РФ в Крыму, если украинским войскам предоставят дальнобойные ракеты ATACMS, считает Бен Ходжес.

Ходжес
Скоро ВСУ будут стрелять из HIMARS по позициям войск РФ на подступах к Крыму - Ходжес / УНИАН

Освобождение Херсона позволит силам обороны Украины наносить удары из HIMARS по оккупационным войскам России, которые находятся на подступах к Крыму. ВСУ могут уже к январю взять под контроль Мариуполь и Мелитополь, после чего начнется освобождение Крыма. Если украинским войскам предоставят дальнобойные ракеты ATACMS, они смогут бить по российским военным базам на Крымском полуострове. Об этом заявил бывший командующий войскам США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что скоро ВСУ из РСЗО HIMARS начнут бить по российским оккупантам из Херсона. Подступы к Крымскому полуострову в пределах огневой досягаемости.

По словам эксперта, ситуация ослабит оборону российской армии и приведет к тому, что силы обороны Украины к январю возьмут Мариуполь и Мелитополь. После этого начнется операция по освобождению Крыма.

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождение Крыма", - прогнозирует Ходжес.

Также Бен Ходжес подчеркнул, что если ВСУ предоставят дальнобойные ракеты ATACMS, они смогут бить из Херсона по военным базам РФ в оккупированном Крыму. Поставки таких ракет могут сыграть важную роль.

Армия Украины освобождает Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон.

В городе, который 8 месяцев находился под оккупацией России, появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали украинских военных.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон. Первыми в город зашли спецподразделения ВСУ. Как подчеркнул глава государства, Украина продолжит возвращать свои территории.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не пойдет на заморозку войны после освобождения Херсона. ВСУ будут продолжать освобождать свои земли от российских оккупантов.

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ВСУ новости Херсона Бен Ходжес новости Крыма война России и Украины
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