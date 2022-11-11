Украина намерена освободить свои территории, после Херсона заморозки войны не будет – Данилов

После освобождения Херсона заморозки войны не будет - Данилов / УНИАН, Генштаб ВСУ

Армия Украины собирается освобождать территории. После освобождения Херсона никакой заморозки войны не будет. Все задачи будут выполнены, однако украинским войскам потребуется время. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что никакой заморозки войны не будет. Украинская армия собирается освобождать все территории, причем вне зависимости от поры года.

Чиновник отметил, что ВСУ не могу останавливаться – на оккупированных территориях страдают украинцы.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", - сказал Данилов.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что президент Зеленский ставит ВСУ четкую задачу – освобождение территорий Украины. Планы будут реализованы, но понадобится время.

Армия Украины в Херсоне

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе, который находился под оккупацией России, появились украинские флаги.

Местные жители с радостью встречали ВСУ. В Оперативном командовании Юг заявили, что войскам в городе предстоит еще много работы.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что Херсон возвращается под контроль Украины. Войска уже в городе. Оккупантов РФ призвали сдаваться в плен во избежание гибели.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупантам удалось сбежать с правобережья Херсонщины на левый берег. По его словам, пленных оказалось мало. Однако ВСУ досталось иного трофеев.

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