Украина возвращает контроль над Херсоном: в ГУР призвали войска РФ сдаваться

Херсон, Херсонская область / скриншот

Город Херсон возвращается в состав Украины. Армия заходит в городе. Оккупанты должны немедленно сдаваться в плен, либо будут уничтожены. Об этом заявили в ГУР Минобороны Украины.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены", - указано в сообщении.

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