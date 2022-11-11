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Тысячи военных РФ заблокированы: Арестович прогнозирует мощные результаты ВСУ на Херсонщине

11 ноября 2022, 14:44

Ключевые мосты вблизи Херсона разрушены, у оккупантов два пути отхода – пешком или вплавь, сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Войска РФ, Херсон, Арестович
Войска России не успели организовать свой выход из Херсона - Арестович / Коллаж Соцсети, УНИАН, Минобороны РФ

Оккупационные войска России столкнулись с огромными проблемами при выводе своих сил с правобережья Херсонской области. Ключевые логистические пути, по которым можно было выйти, разрушены. Тысячи военных врага оказались заблокированными и под ударом ВСУ. Контрнаступление армии Украины может быть еще эффективнее, чем на Харьковщине. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он сказал о том, что у российской армии серьезные сложности с выходом с правобережья Херсонщины.

При условии присутствия большого количества мобилизованных отход организовать сложно. Особенно в ситуации, когда повреждены ключевые мосты вблизи Херсона.

"Антоновского моста уже нет, по предварительным данным - понтонного под ним - нет, Каховская дамба непроходима для техники. Дальше только пешком или вплавь. Правда, десантники свою технику вывести успели, а мотострелки - нет", - рассказал Арестович.

По его словам, войска РФ не успели закрепиться на тех позициях, где они планировали разместиться. Тысячи оккупантов заблокированы и под ударом сил обороны Украины.

"Теперь тысячи человек с отрезанными ресурсами и возможностью отхода, смотрят на километр воды перед собой и назад - на приближающиеся любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия - на голову. И наша авиация", - добавил советник ОП.

Также он полагает, что контрнаступление армии Украины в Херсонской области может быть еще более результативным, чем на Харьковщине.

"Результаты могут выйти поярче харьковских - и по пленным, и по технике", - подчеркнул Алексей Арестович.

Ситуация в Херсонской области

9 ноября глава Минобороны оккупантов РФ Сергей Шойгу объявил о выводе войск с правобережья Херсонской области, включая город Херсон. Москва приняла такое решение в связи с тем, что агрессор больше не способен был обеспечивать свою группировку на правом берегу Днепра. Захватчики собрались бежать на левобережье региона.

10 ноября местные СМИ писали, что войска РФ перед отступлением с Херсона взорвали котельные, объект облэнерго и телевышку. В городе фиксировались проблемы со связью.

Поздно вечером на правом берегу Херсонщины шли бои. Российские войска пытались перебраться на левый берег. Их догоняли ВСУ.

11 ноября в Сети появились фотографии с военными сил обороны Украины в Херсоне. Публикуются также фотоснимки государственного флага Украины возле Херсонской ОГА. Генштаб ВСУ официальных заявлений не делал.

Смотрите видео ТСН - как освобождение ВСУ Херсона изменит войну

Другие новости:

ВСУ войска России Херсонская область Алексей Арестович война России и Украины
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